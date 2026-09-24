Zonas Frías ya es ley y el beneficio en San Juan tendrá nuevos requisitos

Qué cambia para los usuarios de San Juan

Con la nueva ley, los usuarios sanjuaninos dejarán de contar con el beneficio únicamente por vivir en una zona alcanzada por el régimen.

Podrán mantener la tarifa diferencial los hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, además de contemplarse situaciones particulares para familias incluidas en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y hogares con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad, bajo las condiciones previstas por la normativa.

También cambia la forma en que se aplicará la bonificación. El descuento recaerá directamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) correspondiente al gas consumido y no sobre el monto total de la factura.

El impacto concreto sobre las boletas dependerá de la reglamentación y de la situación particular de cada usuario.

La reforma también incluye cambios energéticos

La ley establece además una prórroga hasta 2045 del régimen de incentivos fiscales para las energías renovables y contempla un mecanismo de regularización de las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA.

El Gobierno nacional sostiene que la modificación busca focalizar los subsidios en los hogares de menores ingresos y reducir el costo fiscal del esquema. Desde sectores opositores, en cambio, cuestionaron el alcance de la reforma y advirtieron por el impacto que podría tener sobre las facturas de las provincias que habían ingresado al régimen en 2021.