El Mundial de ciclismo tuvo presencia sanjuanina con Capdevila y Dibella

Capdevila, de 22 años, y Dibella, de 20, largaron junto a otras 111 corredoras en una competencia de 134 kilómetros, que comenzó a las 10 de Argentina y finalizó pasadas las 13:45.

Las dos sanjuaninas afrontaron una carrera exigente, aunque finalmente quedaron entre las 52 participantes que no pudieron completar el recorrido. En total, 51 ciclistas además de ellas tampoco lograron llegar al final de la prueba.