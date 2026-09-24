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El Mundial de ciclismo tuvo presencia sanjuanina con Capdevila y Dibella

Las sanjuaninas fueron las únicas argentinas en la prueba pelotón femenina Sub 23 del Mundial de Ruta 2026. Corrieron 134 kilómetros, pero no lograron completar el recorrido. Este viernes será el turno de Ramiro Videla.

La presencia sanjuanina en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que se disputa en Canadá, tuvo este jueves a Abril Capdevila y Delfina Dibella como protagonistas. Las ciclistas fueron las únicas representantes argentinas en la prueba pelotón femenina Sub 23, desarrollada en Montreal.

Capdevila, de 22 años, y Dibella, de 20, largaron junto a otras 111 corredoras en una competencia de 134 kilómetros, que comenzó a las 10 de Argentina y finalizó pasadas las 13:45.

Las dos sanjuaninas afrontaron una carrera exigente, aunque finalmente quedaron entre las 52 participantes que no pudieron completar el recorrido. En total, 51 ciclistas además de ellas tampoco lograron llegar al final de la prueba.

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La victoria quedó en manos de la eslovaca Viktoria Chladonova, quien completó el recorrido en 3 horas, 49 minutos y 10 segundos. La canadiense Isabella Holmgren terminó segunda luego de definir el puesto en el sprint final, mientras que la belga Fleur Moors completó el podio, a 33 segundos de la ganadora.

La presencia sanjuanina en el Mundial tendrá continuidad este viernes 25 de septiembre con Ramiro Videla, quien competirá en la prueba pelotón masculina.El ciclista argentino afrontará un recorrido de 174,2 kilómetros, también en Montreal, en una competencia que comenzará a las 10 de Argentina.

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