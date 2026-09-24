La presencia sanjuanina en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que se disputa en Canadá, tuvo este jueves a Abril Capdevila y Delfina Dibella como protagonistas. Las ciclistas fueron las únicas representantes argentinas en la prueba pelotón femenina Sub 23, desarrollada en Montreal.
El Mundial de ciclismo tuvo presencia sanjuanina con Capdevila y Dibella
Las sanjuaninas fueron las únicas argentinas en la prueba pelotón femenina Sub 23 del Mundial de Ruta 2026. Corrieron 134 kilómetros, pero no lograron completar el recorrido. Este viernes será el turno de Ramiro Videla.