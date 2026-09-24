Suspendieron partidos de la Liga Sanjuanina por el alerta de Zonda

Los cotejos alcanzados por esta postergación son los cruces de Desamparados frente a Rivadavia y Sarmiento ante Unión. Desde la institución remarcaron que la prioridad es garantizar la seguridad de los planteles, cuerpos técnicos y simpatizantes ante las inclemencias del tiempo.

Asimismo, señalaron que la nueva reprogramación de ambos partidos será informada oportunamente a través de los canales oficiales de la entidad madre del fútbol local.