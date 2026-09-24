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Suspendieron partidos de la Liga Sanjuanina por el alerta de Zonda

La decisión afecta a los encuentros programados para este jueves 24 de septiembre entre Desamparados vs. Rivadavia y Sarmiento vs. Unión.

La Liga Sanjuanina de Fútbol emitió un comunicado oficial informando la suspensión de todos los encuentros programados para la jornada de este jueves 24 de septiembre. La medida se tomó de manera preventiva ante la alerta meteorológica vigente por intensas ráfagas de viento Zonda en la provincia.

Los cotejos alcanzados por esta postergación son los cruces de Desamparados frente a Rivadavia y Sarmiento ante Unión. Desde la institución remarcaron que la prioridad es garantizar la seguridad de los planteles, cuerpos técnicos y simpatizantes ante las inclemencias del tiempo.

Asimismo, señalaron que la nueva reprogramación de ambos partidos será informada oportunamente a través de los canales oficiales de la entidad madre del fútbol local.

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