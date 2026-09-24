La Liga Sanjuanina de Fútbol emitió un comunicado oficial informando la suspensión de todos los encuentros programados para la jornada de este jueves 24 de septiembre. La medida se tomó de manera preventiva ante la alerta meteorológica vigente por intensas ráfagas de viento Zonda en la provincia.
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Suspendieron partidos de la Liga Sanjuanina por el alerta de Zonda
La decisión afecta a los encuentros programados para este jueves 24 de septiembre entre Desamparados vs. Rivadavia y Sarmiento vs. Unión.