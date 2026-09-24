Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York: Malvinas, elogios y "apoyo incondicional"

“El primer ministro agradeció al presidente Milei por su apoyo firme e incondicional al Estado de Israel, y lo felicitó por recibir el premio "Defensor de Israel" de la Yeshiva Darchei Torah en Nueva York”, dice el comunicado que brindó el Gobierno israelí, mientras que la Casa Rosada no brindó precisiones del encuentro. Solo aclararon que “hablaron de Malvinas”, pero sin recalcar la postura de su Gobierno.

“Los dos líderes discutieron la cooperación continua entre sus países y el cambio estratégico positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina, lo que hace posible la expansión de los "Acuerdos Isaac", liderados por el presidente Milei, para profundizar la cooperación en seguridad y economía entre Israel y los países de América Latina”, señalaron.

Al respecto, Netanyahu manifestó: “El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que has hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política. Pero has roto la jaula, y estás dando libertad a la gente. Puede tomar tiempo para que lo entiendan, pero quiero decirte: Cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación así. Y como alguien que ha realizado una transformación él mismo, sabe que ese es un cumplido hecho desde el corazón y desde la mente”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, with Argentinian President Javier Milei @JMilei on the sidelines of the UN General Assembly.



The Prime Minister thanked President Milei for his steadfast and unconditional support for the State of Israel, and congratulated him on… pic.twitter.com/jR2bhiXoEQ — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 24, 2026

“Y segundo, tú defiendes la verdad. No te importa. Solo hablas por la verdad. Por eso apoyas a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y decir la verdad, y nadie lo dice mejor que tú”, agregó el primer ministro.

Por su parte, Javier Milei le expresó: “Muchas gracias, mi amigo. Para mí es un honor recibir tus palabras, siendo tú uno de los mayores líderes de toda la historia del mundo”.

El mandatario se mostró acompañado por el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el embajador en los Estados Unidos, Alec Oxenford.