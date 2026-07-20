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Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección y la AFA intentará convencerlo de seguir

El entrenador confirmó que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero adelantó que "seguramente corte" su ciclo al frente de la Selección argentina. Mientras el DT evalúa su futuro tras el subcampeonato mundial, en la AFA ya preparan un operativo para intentar retener al arquitecto de la Scaloneta.

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó el dolor por el bicampeonato que no pudo ser. También abrió un interrogante que golpeó fuerte a los hinchas argentinos: el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección.

Minutos después de la caída en el MetLife Stadium, el entrenador sorprendió al reconocer que su ciclo podría estar llegando al final. Aunque confirmó que seguirá hasta diciembre porque tiene contrato vigente, dejó en claro que su intención es dar un paso al costado.

"Hasta diciembre sigo porque tengo contrato y después seguramente corte. Pero lo tengo que hablar con el presidente", expresó Scaloni, dejando abierta una posibilidad que encendió las alarmas en la AFA.

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El DT explicó que necesita un tiempo para descansar después de ocho años al frente del seleccionado nacional, período en el que construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino. "La idea es relajar y parar un poco. Este es un lugar espectacular, soñado. Ha sido un placer estar acá. Un orgullo. Ni en mis mejores sueños lo había pensado", agregó.

La AFA no se resigna

Pese a las declaraciones del entrenador, en la Asociación del Fútbol Argentino mantienen el optimismo y ya trabajan para intentar convencerlo de continuar. El presidente Claudio "Chiqui" Tapia, uno de los principales impulsores de Scaloni desde su llegada en 2018, volverá a reunirse con el entrenador una vez que pase el impacto de la derrota mundialista. La dirigencia entiende que no es momento de tomar decisiones apresuradas y confía en revertir su postura.

No sería la primera vez. A fines de 2023, luego del triunfo sobre Brasil en el Maracaná, Scaloni también había deslizado la posibilidad de dejar el cargo y finalmente continuó al frente del equipo.

Más allá de lo que ocurra en los próximos meses, el legado del entrenador ya quedó escrito. Con Scaloni al mando, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar la final del Mundial 2026.

Durante ese proceso logró reconstruir una Selección que recuperó identidad, sentido de pertenencia y una conexión inédita con los hinchas.

Ahora comienza una etapa de transición que también podría marcar el final del recorrido internacional de varios referentes. Nicolás Otamendi ya confirmó que no seguirá en la Selección y persiste la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi tras disputar su sexto Mundial.

Un desafío que recién empieza

Si finalmente decide marcharse, Scaloni dejará una base consolidada y un grupo que volvió a ubicar a Argentina entre las grandes potencias del fútbol mundial. Mientras tanto, en la AFA buscarán convencer al técnico de extender un ciclo que ya lleva ocho años y que todavía podría sumar un nuevo capítulo rumbo al Mundial 2030.

Por ahora, la única certeza es que el entrenador seguirá hasta diciembre. Después, el futuro de la Scaloneta volverá a quedar en manos del hombre que la llevó a tocar el cielo del mundo.

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