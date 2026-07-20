Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección y la AFA intentará convencerlo de seguir

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El DT explicó que necesita un tiempo para descansar después de ocho años al frente del seleccionado nacional, período en el que construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino. "La idea es relajar y parar un poco. Este es un lugar espectacular, soñado. Ha sido un placer estar acá. Un orgullo. Ni en mis mejores sueños lo había pensado", agregó.

La AFA no se resigna

Pese a las declaraciones del entrenador, en la Asociación del Fútbol Argentino mantienen el optimismo y ya trabajan para intentar convencerlo de continuar. El presidente Claudio "Chiqui" Tapia, uno de los principales impulsores de Scaloni desde su llegada en 2018, volverá a reunirse con el entrenador una vez que pase el impacto de la derrota mundialista. La dirigencia entiende que no es momento de tomar decisiones apresuradas y confía en revertir su postura.

"VOY A CUMPLIR MI CONTRATO HASTA FIN DE AÑO Y VERÉ"



Lionel Scaloni, emocionado, se refirió a su futuro como técnico de la Selección Argentina. pic.twitter.com/jfkqyULffi — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

No sería la primera vez. A fines de 2023, luego del triunfo sobre Brasil en el Maracaná, Scaloni también había deslizado la posibilidad de dejar el cargo y finalmente continuó al frente del equipo.

Más allá de lo que ocurra en los próximos meses, el legado del entrenador ya quedó escrito. Con Scaloni al mando, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar la final del Mundial 2026.

Durante ese proceso logró reconstruir una Selección que recuperó identidad, sentido de pertenencia y una conexión inédita con los hinchas.

Ahora comienza una etapa de transición que también podría marcar el final del recorrido internacional de varios referentes. Nicolás Otamendi ya confirmó que no seguirá en la Selección y persiste la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi tras disputar su sexto Mundial.

Un desafío que recién empieza

Si finalmente decide marcharse, Scaloni dejará una base consolidada y un grupo que volvió a ubicar a Argentina entre las grandes potencias del fútbol mundial. Mientras tanto, en la AFA buscarán convencer al técnico de extender un ciclo que ya lleva ocho años y que todavía podría sumar un nuevo capítulo rumbo al Mundial 2030.

Por ahora, la única certeza es que el entrenador seguirá hasta diciembre. Después, el futuro de la Scaloneta volverá a quedar en manos del hombre que la llevó a tocar el cielo del mundo.