Scaloni sorprendió a todos! Los 11 titulares de Argentina para la final ante España

Lejos de ser una modificación ofensiva, el ingreso del futbolista de la Juventus responde a una idea táctica muy clara: darle mayor recorrido por la banda izquierda, ayudar en la presión sobre los laterales españoles y fortalecer el retroceso defensivo sin resignar profundidad cuando Argentina recupere la pelota.

El plan de Scaloni para jugar la final

La decisión del entrenador refleja el tipo de partido que imagina frente al equipo de Luis de la Fuente. España buscará monopolizar la posesión, mover el balón con paciencia y desgastar al rival a través de largas secuencias de pases. Ante ese escenario, Scaloni apuesta por un mediocampo con mayor despliegue físico, capaz de cerrar espacios, recuperar rápido y salir con velocidad hacia el ataque.

El regreso de Rodrigo De Paul también apunta a ese objetivo. Su intensidad para presionar, su capacidad para romper líneas y su entendimiento con Lionel Messi aparecen como piezas fundamentales para disputar la batalla táctica que promete definir la final.

Mientras tanto, Gonzalo Montiel vuelve a ocupar un lugar protagónico. El lateral dejó muy buenas sensaciones en los minutos que disputó frente a Inglaterra y se ganó la confianza del cuerpo técnico para comenzar desde el arranque en otro partido histórico.

Los once para ir por la cuarta estrella

Con estas modificaciones, Argentina saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Quedarán como alternativas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Giuliano Simeone, tres futbolistas que tuvieron protagonismo durante el torneo y que podrían convertirse en piezas importantes si el desarrollo del partido lo requiere.

Con Messi como capitán, Dibu Martínez sosteniendo la seguridad bajo los tres palos y un equipo que llega fortalecido tras eliminar a Inglaterra, la Scaloneta ya tiene definido su plan. Ahora sólo queda que la pelota empiece a rodar para saber si este equipo logra escribir otra página dorada en la historia del fútbol argentino.