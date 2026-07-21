Scaloni habló de las teorias virales sobre la arenga de Messi

“No veo redes, chicos, yo no tengo. No tengo idea”, respondió Scaloni. Al ser repreguntado sobre si existió algún problema interno o si los jugadores estuvieron tranquilos, insistió: “No sé de qué arenga de Messi me hablan. No sé, no tengo ni idea de lo que me decís”, descartando tener conocimiento sobre los comentarios que se viralizaron.

En la misma línea, el estratega se refirió al despliegue de una bandera alusiva a las Islas Malvinas por parte de la delegación: “Me preguntás cosas que no... La vi como ustedes, no tengo ni idea. No sé si en un futuro nos dijeron nada, no tengo conocimiento”.

Además, destacó que “lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter de defender esta camiseta y nos quedemos con eso”.

Hasta cuándo seguirá Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

El entrenador reiteró que tiene contrato hasta fin de año y pidió enfocar la atención en el vínculo generado entre el equipo y la gente.

Consultado reiteradamente sobre si continuará en el cargo o si dejará la dirección técnica el 31 de diciembre, el DT remarcó que se trata de un proceso de análisis habitual. “Son cosas normales que uno se replantea y hasta diciembre, como digo, estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo”, sostuvo sobre su continuidad.

Ante la insistencia de los periodistas por saber qué ocurrirá al finalizar su vínculo formal, Scaloni concluyó: “Es lo que no sabemos. Este es un lugar soñado que ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar por primera vez. Es un lugar que cualquiera quisiera estar”.

Antes de retirarse hacia su localidad natal de Pujato para reencontrarse con su familia, confirmó que estará presente en el predio en la próxima ventana de septiembre: “Sí, en septiembre estoy en el predio”.