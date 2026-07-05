Colapinto brilló en Silverstone: largó 19°, terminó noveno y sumó puntos

El pilarense fue construyendo su remontada vuelta tras vuelta y se mantuvo en la pelea por la zona de puntos durante gran parte de la competencia. En el tramo final, cuando marchaba undécimo, una penalización al Mercedes de Kimi Antonelli y el abandono del Red Bull de Max Verstappen le permitieron avanzar hasta la novena posición y cerrar un fin de semana con un resultado muy positivo para la escudería francesa.

La carrera disputada en el circuito de Silverstone tuvo un cierre cargado de emociones. Charles Leclerc se quedó con la victoria tras liderar con autoridad y conseguir el noveno triunfo de su trayectoria en la Fórmula 1. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes, y Lewis Hamilton, quien volvió a subir al podio con Ferrari ante el público británico.