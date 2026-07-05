Franco Colapinto protagonizó una actuación para destacar en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largó desde la 19ª posición y, tras una carrera inteligente y sin errores, cruzó la bandera a cuadros en el noveno puesto para sumar dos puntos en la novena fecha del campeonato.
Colapinto brilló en Silverstone: largó 19°, terminó noveno y sumó puntos
El pilarense fue construyendo su remontada vuelta tras vuelta y se mantuvo en la pelea por la zona de puntos durante gran parte de la competencia. Charles Leclerc se quedó con la victoria.