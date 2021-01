San Lorenzo: los Romero llegaron tarde y más positivos de Covid

Sin embargo, el elenco Azulgrana recibió varias malas noticias. Los hermanos Óscar y Ángel Romero, que viajaron a Paraguay con autorización para pasar año nuevo con su familia, llegaron más de una hora tarde a la práctica, no trabajaron con el resto del plantel y Mariano Soso no los incluyó en el probable equipo para recibir al Lobo. Los once que paró el entrenador fueron: Fernando Monetti; Alexis Flores, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pitton; Alexis Sabella, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Nicolás Fernández; Alexander Diaz y Mariano Peralta Bauer.