En un partido para el infarto, River venció a San Lorenzo por penales

San Lorenzo sorprendió en el primer tiempo y abrió el marcador a los 36 minutos con un cabezazo de Rodrigo Auzmendi, luego de una buena combinación con Nahuel Barrios. El “Ciclón”, sin embargo, sufrió un duro golpe minutos antes, cuando Matías Reali fue expulsado tras la intervención del VAR por una fuerte infracción sobre Tomás Galván.

Pese a jugar con un hombre menos, el conjunto azulgrana resistió durante gran parte del partido, aunque River encontró el empate a los 10 minutos del complemento. Juan Fernando Quintero lanzó un preciso centro al segundo palo y Marcos Acuña apareció para definir de primera y poner el 1-1.

El equipo de Núñez fue en busca de la victoria, generó situaciones claras y tuvo varias aproximaciones, especialmente con Quintero y Kendry Páez, pero no logró quebrar la resistencia del arquero Orlando Gill.

Con el empate en los 90 minutos, el partido se fue al alargue y allí volvió a golpear San Lorenzo. Apenas comenzado el tiempo suplementario, Fabricio López conectó de cabeza un tiro libre y marcó el 2-1 para el conjunto visitante.

Cuando parecía que River quedaba eliminado, apareció nuevamente “Juanfer” Quintero. En el primer minuto de descuento del segundo tiempo suplementario, el colombiano envió un centro venenoso desde la izquierda que atravesó toda el área y terminó metiéndose junto al palo derecho de Gill para desatar la locura en el Monumental y forzar la definición por penales.

En la tanda, River comenzó mejor con el gol de Quintero, aunque Manuel Insaurralde respondió para San Lorenzo. Giuliano Galoppo falló su remate y luego Guzmán Corujo puso en ventaja al “Ciclón”. Más tarde, Maximiliano Salas empató y Diego Herazo volvió a adelantar a la visita.

Kendry Páez desperdició su disparo para River, pero la serie cambió cuando Gregorio Rodríguez erró para San Lorenzo. Gonzalo Montiel igualó 3-3 e Ignacio Perruzzi volvió a fallar para el conjunto azulgrana.

Finalmente, Matías Freitas convirtió para River y dejó toda la presión sobre Mathías De Ritis, quien estrelló su remate en el palo y decretó la clasificación del “Millonario”, que avanzó a los cuartos de final tras una definición inolvidable.