San Juan se convierte este fin de semana en el epicentro nacional del patín sobre cuatro ruedas. El Skatepark Olímpico de Pocito albergará del jueves 14 al sábado 16 de agosto el Cordillera Quad, el primer encuentro nacional de quadskate del país, con riders llegados de distintos puntos de Argentina y una agenda de tres jornadas pensada tanto para deportistas como para familias que quieran acercarse a conocer la disciplina por primera vez.
San Juan será sede del primer encuentro nacional de quadskate este fin de semana
San Juan será sede del Cordillera Quad, el primer encuentro nacional de quadskate, del 14 al 16 de agosto en el Skatepark Olímpico de Pocito. Tres días de clases, talleres y competencias con entrada libre y gratuita para toda la familia.