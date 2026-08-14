San Juan será sede del primer encuentro nacional de quadskate este fin de semana

El viernes 14 arrancó con pista libre desde las 11. Por la tarde el programa incluye una clase para infancias a las 13, un taller de armado de patín a las 15:30 y una clínica de saltos y giros a las 17, cerrando la jornada con la proyección de videoparts.

El sábado 15 abre con stretching y una capacitación sobre bordes y barandas desde las 11. A partir del mediodía arrancaron las competencias de Street en categorías Infancias, Intermedio y Avanzado, con demostraciones de riders invitados como cierre del día.

El domingo 16 está reservado para la modalidad Bowl: clases magistrales, competencias por niveles desde el mediodía, una presentación especial de la Escuelita Quad-Roller Skate San Juan a las 14:30 y la entrega de premios para cerrar el encuentro.

Una disciplina que crece y una provincia que apuesta

El quadskate es una de las disciplinas urbanas de mayor crecimiento entre los jóvenes en Argentina. La llegada de este certamen nacional a San Juan refuerza la apuesta del Gobierno provincial por diversificar la agenda deportiva e incorporar disciplinas contemporáneas que convocan a un público federal y de distintas edades. El Skatepark Olímpico de Pocito, uno de los espacios más modernos del país en su tipo, se consolida como escenario de referencia para este tipo de eventos.