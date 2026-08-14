La ex de Garnacho en la calle con su hijo ¿Qué pasó?

En su mensaje también recordó distintos momentos que atravesaron allí y explicó por qué esa vivienda tenía un significado especial para ambos. "Aquí dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos. Aquí aprendí a ser fuerte cuando no me quedaba otra opción, y aquí mi hijo ha crecido rodeado de recuerdos que siempre llevaré conmigo", recordó.

"Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí", contó.

Aunque en ningún momento mencionó directamente al futbolista, sus seguidores rápidamente vincularon el mensaje con la situación que atraviesa con su expareja. Eva explicó que la decisión de abandonar la propiedad no habría partido de ella y dejó una frase que generó numerosas reacciones.

La influencer también dio a entender que había intentado por distintos medios permanecer en la vivienda y sostener el hogar que había construido para su hijo. En ese sentido, escribió: "Intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida".

Más allá de la mudanza, García aseguró que su prioridad continuará siendo el bienestar del pequeño y que buscará reconstruir nuevamente su vida junto a él: "Mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido (a su hijo), seguiré construyéndolo una y otra vez".

"Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás ya no dependía de nosotros", reflexionó sobre el difícil momento que atraviesa.