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La ex de Garnacho en la calle con su hijo ¿Qué pasó?

Tras la separación, Eva regresó a su país natal junto a Enzo.

El futbolista de la Selección Argentina, Alejandro Garnacho, no atraviesa su mejor momento, tanto en lo deportivo como en lo personal. En las últimas horas, su expareja y madre de su hijo, Eva García, realizó un contundente descargo en redes sociales y contó que tuvo que abandonar la vivienda en España donde había reconstruido su vida junto a su hijo de dos años.

Tras la separación, Eva regresó a su país natal junto a Enzo, mientras Garnacho continúa con su carrera futbolística en Inglaterra, donde actualmente juega en el Aston Villa. Antes de dejar el país, la influencer compartió imágenes de la mudanza y le dedicó unas sentidas palabras al hogar donde había reconstruido la vida junto a su hijo.

García expresó el dolor que le provocó tener que despedirse de ese lugar, al que consideraba de gran valor sentimental: "Nunca imaginé que algún día tendría que despedirme de la casa donde mi hijo y yo hemos reconstruido nuestra vida desde que todo cambió".

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En su mensaje también recordó distintos momentos que atravesaron allí y explicó por qué esa vivienda tenía un significado especial para ambos. "Aquí dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos. Aquí aprendí a ser fuerte cuando no me quedaba otra opción, y aquí mi hijo ha crecido rodeado de recuerdos que siempre llevaré conmigo", recordó.

"Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí", contó.

Aunque en ningún momento mencionó directamente al futbolista, sus seguidores rápidamente vincularon el mensaje con la situación que atraviesa con su expareja. Eva explicó que la decisión de abandonar la propiedad no habría partido de ella y dejó una frase que generó numerosas reacciones.

La influencer también dio a entender que había intentado por distintos medios permanecer en la vivienda y sostener el hogar que había construido para su hijo. En ese sentido, escribió: "Intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida".

Más allá de la mudanza, García aseguró que su prioridad continuará siendo el bienestar del pequeño y que buscará reconstruir nuevamente su vida junto a él: "Mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido (a su hijo), seguiré construyéndolo una y otra vez".

"Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás ya no dependía de nosotros", reflexionó sobre el difícil momento que atraviesa.

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