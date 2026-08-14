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Formalizaron la denuncia contra "Ernestito" Villavicencio por abuso sexual

La audiencia fue encabezada por el juez Javier Figuerola, en el marco de una investigación que se encuentra bajo reserva y que está a cargo de la fiscal Alejandra Bazán.

Este viernes se realizó la audiencia de control de detención y formalización de la causa contra Ernesto “Ernestito” Villavicencio, de 54 años, quien fue denunciado por presuntos hechos de violencia de género, abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

Detuvieron al folklorista "Ernestito" Villavicencio por presunto abuso sexual

La audiencia fue encabezada por el juez Javier Figuerola, en el marco de una investigación que se encuentra bajo reserva y que está a cargo de la fiscal Alejandra Bazán.

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Villavicencio había sido detenido este martes por personal de la Brigada de Investigación de la UFI CAVIG. El procedimiento se concretó en el domicilio de su hijo, en Capital, luego de que el juez Figuerola emitiera la orden de detención.

Tras su aprehensión, “Ernestito” Villavicencio quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 4ª de Desamparados, mientras avanzaba la investigación judicial.

Según trascendió, existirían al menos dos denuncias en su contra por presuntas agresiones sexuales contra una mujer de su entorno familiar. Debido a que la causa se encuentra bajo reserva, no trascendieron mayores detalles sobre los hechos denunciados.

Durante la audiencia de este viernes, la Justicia analizó la situación procesal del acusado y los elementos presentados por la fiscalía en el marco de la investigación. Se estableció un año de Investigación Penal Preparatoria. La Fiscalía pidió prisión preventiva, pero el juez la rechazó y el imputado quedó con medidas de coerción. Además, se realizarán pericias médicas y psicológicas y se tomarán declaraciones a víctimas y testigos.

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