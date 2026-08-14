DNI: nuevas medidas de seguridad y validación de la Identidad

Imagen fantasma e imagen láser cambiante (CLI): Un retrato secundario de menor tamaño y una imagen dinámica que cambia al inclinar la tarjeta frente a la luz.

Fondo de seguridad en retrato: Entramado fino de líneas resguardando el área de la fotografía principal.

Barniz transparente y recubrimiento líquido: Película protectora sobre la imagen y recubrimiento transparente para garantizar máxima durabilidad y personalización única.

3. Medidas de Seguridad en el Reverso

El reverso de la tarjeta completa la protección con resguardos ópticos y detalles icónicos de la identidad nacional:

Tinta ópticamente variable (OVI): Tinta especial en elementos visuales (como la figura de la ballena/fauna) que cambia de color según el ángulo de iluminación.

Ventana transparente asimétrica: Diseñada con formas en el reverso que no coinciden con las del frente, funcionando como patrón de alineación y autenticación.

Impresión offset, arcoíris y numismática: Fondos de seguridad en degradé que incorporan símbolos como las Islas Malvinas y el Monumento a la Bandera mediante modulaciones de línea avanzadas.

Documento accesible: Marca en relieve diseñada para facilitar la detección al tacto a personas ciegas o de baja visión, permitiendo diferenciar fácilmente el frente del dorso.

4. Tecnología Digital y Funcionalidades de Lectura

Junto a los elementos físicos, el DNI suma capacidades electrónicas para la gestión de trámites y validación de identidad digital:

Chip sin contacto ("Contactless") y NFC: Permite operar mediante lectura de campo cercano simplemente acercando la tarjeta a lectores compatibles o celulares. Almacena de forma encriptada los datos filiatorios, fotografía, firma y el resumen criptográfico de la huella dactilar.

Código QR Cifrado: Medio de verificación rápida con datos biográficos y biométricos resguardados.

Identificadores y certificados únicos: Cuenta con Número de credencial único, Número de Trámite Único, Certificado de Identidad Digital y está preparado para Firma Digital.

Símbolo de DNI Electrónico: Símbolo internacional identificatorio para uso como documento de viaje dentro del Mercosur.

Validez de documentos actuales

El Registro Civil informa que tanto los DNI como los pasaportes emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de estas disposiciones conservarán su plena validez y podrán utilizarse normalmente hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de realizar renovaciones anticipadas, salvo que futuras normativas establezcan lo contrario.

Estas medidas se enmarcan en el proceso de modernización permanente que lleva adelante el Registro Nacional de las Personas, con el compromiso de mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la seguridad documental y brindar mayores garantías a la ciudadanía en materia de identificación y viajes internacionales.

Para solicitar turno en el Registro Civil se puede hacer a través de Cidi en dos modalidades:

WhatsApp al 264 459-2201

Web oficial

Los turnos se solicitan sólo para trámites identificatorios:

DNI común

Pasaporte común

Trámites que no requieren turno:

DNI y pasaporte exprés (sujeto a la capacidad operativa de cada Delegación).

Solicitudes de partidas de Nacimiento, Matrimonio, Unión Convivencial y Defunción.