Clan familiar fue condenado por conflicto vecinal que terminó en incendio y disparos

En el camino fueron interceptados por Tito y Elías Maurín, quienes les exhibieron un arma de fuego y comenzaron a insultarlos. Poco después llegó en una moto Honda Wave gris otro grupo que incluyó a Miguel Palacios y Paola Cintia Maurín, quienes también los amenazaron y les advirtieron que les iban a prender fuego la casa.

Dos días después, en la madrugada del 4 de agosto a la 1:30, la amenaza se cumplió. Vargas estaba en su vivienda de Villa del Sur cuando al salir encontró a Cintia Maurín, Tito Maurín, Alexis Maurín, Aballay y Agustín Maurín apostados afuera. Al notar su presencia, comenzaron a realizar detonaciones hacia ella y su yerno y arrojaron bombas molotov contra la vivienda, prendiendo fuego parte de la casa.

La familia salió corriendo y se escondió en un descampado desde donde llamaron al 911. Cuando llegó la policía, aprehendió en el lugar a Delfina Elida Aballay y Agustín Maurín, ambos con armas de fuego encima.

La investigación, a cargo de la División UFI Genérica con apoyo de GERAS, GAM e Infantería, derivó en una serie de allanamientos en Chimbas y Rivadavia. En Villa Juan XXIII fueron detenidos Rodrigo Alexis Maurín Vargas, de 24 años; Francisco Ariel Maurín Vargas, de 23; Elías Leonel Maurín Vargas, de 20; y una mujer de 21 años de la misma familia. En Barrio Colón fue aprehendida Aballay, de 20 años. Todos quedaron alojados en la Subcomisaría Santa Lucía Este.

La investigación también apunta a determinar si dos pistolas calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, secuestrados días atrás, fueron utilizados durante los ataques.

En la audiencia de formalización del día de hoy, el expediente tomó un camino inusualmente rápido. La jueza homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Rodrigo Alexis Maurín Vargas, Elías Leonel Maurín Vargas, Francisco Ariel Maurín Vargas y Cintia Paola Maurín a un año y seis meses de prisión condicional como autores de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y daño.

En paralelo, en el marco del sistema de flagrancia, Brian Maurín y Aballay recibieron tres años y seis meses de prisión efectiva por portación de armas.