San Juan amplía el Plan Educativo con 50 mil netbooks para alumnos y docentes

La aprobación legislativa permitirá extender la vigencia del programa hasta el 31 de mayo de 2027, incrementar su presupuesto e incorporar nuevos bienes y servicios estratégicos. Entre ellos se encuentra la adquisición de las 50.000 computadoras destinadas al sistema educativo provincial.

La compra responde a la necesidad de continuar ampliando el acceso de los estudiantes a dispositivos tecnológicos. Luego de las entregas realizadas en etapas anteriores, se estima que todavía existe una población cercana a 50.000 alumnos que se encuentra en condiciones de acceder a estas herramientas para fortalecer sus procesos de aprendizaje, alfabetización digital y desarrollo de competencias tecnológicas.

Con esta iniciativa, el Gobierno de San Juan busca avanzar hacia la universalización del acceso a dispositivos tecnológicos en el sistema educativo, reducir la brecha digital y generar mayores condiciones de igualdad de oportunidades para los estudiantes.

La incorporación de estos nuevos dispositivos forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Orrego para profundizar la transformación digital, acompañar la innovación educativa y modernizar las herramientas con las que cuenta el Estado provincial.