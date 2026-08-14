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Ministros explican a Diputados el acuerdo alcanzado con la empresa Vicuña

Del encuentro participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de la Producción, Gustavo Fernández.

Los ministros del Gobierno de Marcelo Orrego ya se encuentran en la Cámara de Diputados de San Juan para brindar detalles sobre el acuerdo alcanzado con Minera Vicuña, que contempla una contribución extraordinaria de US$250 millones para financiar infraestructura estratégica en la provincia.

El objetivo del Ejecutivo es explicar los alcances del acuerdo y responder las consultas de los legisladores antes de que el proyecto avance hacia su tratamiento en el recinto.

Se encuentran presentes, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de la Producción, Gustavo Fernández. Además, del vicegobernador Fabián Martin, presidente nato de la Cámara de Diputados.

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El acuerdo entre el Gobierno de San Juan y la empresa Vicuña, establece un aporte de US$250 millones, de carácter extraordinario y no reembolsable, que será destinado a obras consideradas estratégicas para el desarrollo de San Juan. Entre los principales destinos se encuentran proyectos de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento.

La exposición de los funcionarios permitirá a los legisladores conocer mayores detalles sobre el acuerdo y plantear interrogantes antes de definir su posición de cara al debate en

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