Ministros explican a Diputados el acuerdo alcanzado con la empresa Vicuña

El objetivo del Ejecutivo es explicar los alcances del acuerdo y responder las consultas de los legisladores antes de que el proyecto avance hacia su tratamiento en el recinto.

Se encuentran presentes, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de la Producción, Gustavo Fernández. Además, del vicegobernador Fabián Martin, presidente nato de la Cámara de Diputados.