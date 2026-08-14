Los ministros del Gobierno de Marcelo Orrego ya se encuentran en la Cámara de Diputados de San Juan para brindar detalles sobre el acuerdo alcanzado con Minera Vicuña, que contempla una contribución extraordinaria de US$250 millones para financiar infraestructura estratégica en la provincia.
Ministros explican a Diputados el acuerdo alcanzado con la empresa Vicuña
Del encuentro participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de la Producción, Gustavo Fernández.