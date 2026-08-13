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La primaria en San Juan mejoró, pero no alcanza: qué dicen los números

San Juan alcanzó un 44% en el Índice de Resultados Escolares y fue una de las provincias que más mejoró respecto de la medición anterior. Sin embargo, el resultado todavía muestra dificultades en los aprendizajes.

La educación primaria en San Juan mostró una mejora importante, aunque los números todavía dejan un desafío abierto. Según el informe “Índice de Resultados Escolares de primaria 2025”, elaborado por Argentinos por la Educación, la provincia alcanzó un 44%, diez puntos más que en la cohorte anterior.

El dato ubica a San Juan por debajo del promedio nacional, que llegó al 50%. En otras palabras, a nivel país, uno de cada dos alumnos que comenzó primer grado logró llegar a sexto en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática.

El índice combina dos variables: la trayectoria escolar —llegar a sexto grado sin repetir ni abandonar— y los resultados obtenidos en las pruebas Aprender.

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Aunque la mayoría de los chicos logra avanzar por la primaria en el tiempo previsto, el problema aparece cuando se incorporan los aprendizajes.

A nivel nacional, 94 de cada 100 estudiantes llegaron a sexto grado sin repetir ni abandonar, pero solamente el 54% de ese grupo alcanzó desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática.

La principal dificultad está en Matemática: apenas el 58% de los estudiantes alcanzó los niveles esperados, mientras que en Lengua el resultado fue considerablemente mejor, con un 79%.

El informe también muestra una fuerte diferencia entre las provincias. CABA encabezó el índice con 67%, seguida por Córdoba con 61%, mientras que San Juan se ubicó en 44%.

Para la provincia, sin embargo, hay un dato positivo: fue una de las tres jurisdicciones que más creció respecto de la medición anterior, junto con Catamarca y La Rioja, todas con una mejora de 10 puntos porcentuales.

El resultado marca una recuperación, pero también expone el desafío que queda por delante: que mejorar la permanencia en la escuela se traduzca también en mejores aprendizajes.

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