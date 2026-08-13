La primaria en San Juan mejoró, pero no alcanza: qué dicen los números

Aunque la mayoría de los chicos logra avanzar por la primaria en el tiempo previsto, el problema aparece cuando se incorporan los aprendizajes.

A nivel nacional, 94 de cada 100 estudiantes llegaron a sexto grado sin repetir ni abandonar, pero solamente el 54% de ese grupo alcanzó desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática.

La principal dificultad está en Matemática: apenas el 58% de los estudiantes alcanzó los niveles esperados, mientras que en Lengua el resultado fue considerablemente mejor, con un 79%.

El informe también muestra una fuerte diferencia entre las provincias. CABA encabezó el índice con 67%, seguida por Córdoba con 61%, mientras que San Juan se ubicó en 44%.

Para la provincia, sin embargo, hay un dato positivo: fue una de las tres jurisdicciones que más creció respecto de la medición anterior, junto con Catamarca y La Rioja, todas con una mejora de 10 puntos porcentuales.

El resultado marca una recuperación, pero también expone el desafío que queda por delante: que mejorar la permanencia en la escuela se traduzca también en mejores aprendizajes.