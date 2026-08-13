La educación primaria en San Juan mostró una mejora importante, aunque los números todavía dejan un desafío abierto. Según el informe “Índice de Resultados Escolares de primaria 2025”, elaborado por Argentinos por la Educación, la provincia alcanzó un 44%, diez puntos más que en la cohorte anterior.
La primaria en San Juan mejoró, pero no alcanza: qué dicen los números
San Juan alcanzó un 44% en el Índice de Resultados Escolares y fue una de las provincias que más mejoró respecto de la medición anterior. Sin embargo, el resultado todavía muestra dificultades en los aprendizajes.