La siesta del viernes terminó en tragedia para una familia de Villa América. Una beba de un año y seis meses cayó a la pileta del fondo de su casa ubicada sobre calle Colombia y murió horas después en el Hospital Rawson tras un paro cardíaco. La pequeña salió al jardín junto a su hermana melliza en un momento en que su madre no la tenía a la vista.
Murió una beba de un año y medio tras caer a una pileta en Villa América
Una beba de un año y seis meses murió este viernes en el Hospital Rawson tras caer a la pileta del fondo de la vivienda familiar en Villa América, Capital.