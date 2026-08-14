Murió una beba de un año y medio tras caer a una pileta en Villa América

Cuando la mujer notó la ausencia de ambas nenas dentro de la casa, fue a buscarlas al fondo y encontró a una de ellas dentro del agua. Los vecinos intentaron reanimar a la pequeña con maniobras de primeros auxilios antes de que fuera trasladada de urgencia al Rawson, donde el equipo médico no pudo salvarla. Los padres debieron recibir contención psicológica en el propio hospital.

El fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, tomó intervención en el lugar y ordenó las medidas de rigor para iniciar las actuaciones investigativas. El objetivo es reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar si existieron responsabilidades en la tragedia.