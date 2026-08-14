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Murió una beba de un año y medio tras caer a una pileta en Villa América

Una beba de un año y seis meses murió este viernes en el Hospital Rawson tras caer a la pileta del fondo de la vivienda familiar en Villa América, Capital.

La siesta del viernes terminó en tragedia para una familia de Villa América. Una beba de un año y seis meses cayó a la pileta del fondo de su casa ubicada sobre calle Colombia y murió horas después en el Hospital Rawson tras un paro cardíaco. La pequeña salió al jardín junto a su hermana melliza en un momento en que su madre no la tenía a la vista.

Cuando la mujer notó la ausencia de ambas nenas dentro de la casa, fue a buscarlas al fondo y encontró a una de ellas dentro del agua. Los vecinos intentaron reanimar a la pequeña con maniobras de primeros auxilios antes de que fuera trasladada de urgencia al Rawson, donde el equipo médico no pudo salvarla. Los padres debieron recibir contención psicológica en el propio hospital.

El fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, tomó intervención en el lugar y ordenó las medidas de rigor para iniciar las actuaciones investigativas. El objetivo es reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar si existieron responsabilidades en la tragedia.

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Trascendió que este viernes llegó a la vivienda un trabajador que estuvo realizando labores de mantenimiento en el jardín. Se cree que este hombre podría haber dejado abierta una puerta de la casa. Fue en ese momento que dos hermanas mellizas que viven en esa casa salieron al jardín. Una de las nenas cayó al agua, mientras que su melliza quedó en la orilla de la pileta de natación.

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