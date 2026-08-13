San Juan será escenario del Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026, que se desarrollará desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, con la participación de asociaciones provenientes de diferentes provincias del país. La competencia contará con las categorías Primera Masculino, Primera Femenino y Senior +35 Masculino.
San Juan recibirá el Torneo Nacional de Futsal de Sordos
El Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026 se jugará este fin de semana largo en San Juan. Las sedes serán el Velódromo Vicente Alejo Chancay, UVT y Barrio Rivadavia.