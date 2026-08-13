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San Juan recibirá el Torneo Nacional de Futsal de Sordos

El Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026 se jugará este fin de semana largo en San Juan. Las sedes serán el Velódromo Vicente Alejo Chancay, UVT y Barrio Rivadavia.

San Juan será escenario del Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026, que se desarrollará desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, con la participación de asociaciones provenientes de diferentes provincias del país. La competencia contará con las categorías Primera Masculino, Primera Femenino y Senior +35 Masculino.

El certamen es organizado por la Asociación Civil de Sordos San Juan (ASSJ), con el apoyo del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el aval de la Federación Argentina de Fútbol Silencioso. Los encuentros se distribuirán en tres sedes: el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y Club Barrio Rivadavia.

Participarán ASSJ (Asociación de Sordos de San Juan); ASAM (Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua); ASO (Asociación Argentina de Sordos); UAS (Unión Argentina de Sordomudos); ASLP (Asociación de Sordos La Plata); OCS (Organización Cordobesa de Sordos); ACSOR (Asociación Civil de Sordos de Rosario); ASORSAFE (Asociación de Sordos de Santa Fe) y ASGBA (Asociación de Sordos de Gran Buenos Aires).

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La actividad comenzará el sábado 15 desde las 10:00 en las tres sedes, mientras que entre las 15:00 y las 16:00 está prevista la inauguración del torneo en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, vale resaltar que la entrada en cualquiera de las tres sedes es totalmente gratis. La programación continuará durante el domingo, con partidos desde las 9:00 y una extensa jornada de competencia, mientras que el lunes 17 se disputarán los últimos encuentros contemplados en el fixture. San Juan volverá así a recibir una competencia nacional que promueve el deporte, la participación y la inclusión a través del futsal.

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