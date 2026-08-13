San Juan recibirá el Torneo Nacional de Futsal de Sordos

El certamen es organizado por la Asociación Civil de Sordos San Juan (ASSJ), con el apoyo del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el aval de la Federación Argentina de Fútbol Silencioso. Los encuentros se distribuirán en tres sedes: el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y Club Barrio Rivadavia.

Participarán ASSJ (Asociación de Sordos de San Juan); ASAM (Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua); ASO (Asociación Argentina de Sordos); UAS (Unión Argentina de Sordomudos); ASLP (Asociación de Sordos La Plata); OCS (Organización Cordobesa de Sordos); ACSOR (Asociación Civil de Sordos de Rosario); ASORSAFE (Asociación de Sordos de Santa Fe) y ASGBA (Asociación de Sordos de Gran Buenos Aires).