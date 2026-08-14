La semana que viene arranca diferente para miles de estudiantes de dos de las escuelas más concurridas del centro sanjuanino. La Industrial Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín no abrirán sus puertas el martes 18 ni el miércoles 19 de agosto.
Dos escuelas céntricas, sin clases presenciales: cuándo, cuáles y porqué
Dos escuelas céntricas no tendrán actividad presencial los días martes 18 y miércoles 19 de agosto por trabajos de modernización en el tablero eléctrico general del edificio que comparten en calle Mitre. Las clases pasarán a modalidad virtual sincrónica en los horarios habituales.