Dos escuelas céntricas, sin clases presenciales: cuándo, cuáles y porqué

El motivo es por un corte total de electricidad para modernizar el tablero eléctrico general del edificio que ambas instituciones comparten en calle Mitre, entre Aberastain y Caseros. Sin luz, no hay clases presenciales. Pero tampoco habrá asueto: todo pasa a virtual.

No todo será virtual. Las clases de Educación Física se desarrollarán con normalidad en el Complejo Deportivo El Palomar. En el caso de la Escuela de Comercio, los alumnos de segundo año participarán de un taller sobre prevención y reducción del riesgo sísmico en el salón de actos del Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera, ubicado en calle Santa Fe 252 Este.