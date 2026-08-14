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Dos escuelas céntricas, sin clases presenciales: cuándo, cuáles y porqué

Dos escuelas céntricas no tendrán actividad presencial los días martes 18 y miércoles 19 de agosto por trabajos de modernización en el tablero eléctrico general del edificio que comparten en calle Mitre. Las clases pasarán a modalidad virtual sincrónica en los horarios habituales.

La semana que viene arranca diferente para miles de estudiantes de dos de las escuelas más concurridas del centro sanjuanino. La Industrial Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín no abrirán sus puertas el martes 18 ni el miércoles 19 de agosto.

El motivo es por un corte total de electricidad para modernizar el tablero eléctrico general del edificio que ambas instituciones comparten en calle Mitre, entre Aberastain y Caseros. Sin luz, no hay clases presenciales. Pero tampoco habrá asueto: todo pasa a virtual.

No todo será virtual. Las clases de Educación Física se desarrollarán con normalidad en el Complejo Deportivo El Palomar. En el caso de la Escuela de Comercio, los alumnos de segundo año participarán de un taller sobre prevención y reducción del riesgo sísmico en el salón de actos del Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera, ubicado en calle Santa Fe 252 Este.

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El personal no docente también cumplirá sus tareas de forma remota durante las dos jornadas, salvo quienes sean convocados específicamente por la Dirección Administrativa para trabajar de manera presencial en otros espacios.

Un año con muchas clases perdidas

Esta interrupción se suma a un año ya complejo para las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional de San Juan. Los paros nacionales docentes convocados por ADICUS y SIDUNSJ acumularon numerosas jornadas sin clases durante ambos cuatrimestres, afectando la continuidad pedagógica en los dos establecimientos.

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