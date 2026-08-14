Las rutas sanjuaninas transitables, pero con preacución

También se solicita especial atención a quienes transiten por la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el tramo Jáchal-La Rioja como en el sector San Juan-Jáchal, debido a la posibilidad de hielo y neblina.
En la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan con La Rioja, también puede encontrarse calzada congelada y sectores con neblina.
Estas condiciones se repiten en la Ruta Nacional 20, en el tramo San Juan-San Luis, y en la Ruta Nacional 40 Sur, en dirección a Mendoza.
En tanto, sobre la Ruta Nacional 153, en el corredor Sarmiento-Los Berros-Pedernal, se advierte principalmente por la presencia de neblina en algunos sectores.
La Ruta Nacional A014 también presenta posibilidad de calzada congelada y neblina en algunos puntos del recorrido.
Desde las autoridades viales recomiendan a los conductores circular a velocidad moderada, mantener distancia de seguridad y prestar especial atención en sectores donde pueda encontrarse hielo o baja visibilidad.
ESTADO DE LAS PRINCIPALES RUTAS
- RN 149: Calingasta e Iglesia. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
- RN 150: Jáchal-Rodeo y Jáchal-Valle Fértil. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
- RN 40 Norte: Jáchal-La Rioja y San Juan-Jáchal. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
- RN 141: San Juan-La Rioja. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
- RN 20: San Juan-San Luis. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
- RN 40 Sur: San Juan-Mendoza. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
- RN 153: Sarmiento-Los Berros-Pedernal. Posibilidad de neblina.
- RN A014: Posibilidad de calzada congelada y neblina.