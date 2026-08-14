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Las rutas sanjuaninas transitables, pero con preacución

Todas las rutas que atraviesan la provincia se encuentran transitables, aunque las autoridades recomiendan circular con precaución debido a la presencia de calzada congelada y neblina en distintos sectores.

Todas las rutas de la red federal que atraviesan la provincia de San Juan se encuentran transitables, aunque las autoridades recomiendan circular con precaución debido a la presencia de calzada congelada y neblina en distintos sectores.

En la Ruta Nacional 149, tanto en el tramo hacia Calingasta como en el sector de Iglesia, existe posibilidad de calzada congelada y neblina en algunos sectores.

La misma situación se registra en la Ruta Nacional 150, en los tramos Jáchal-Rodeo y Jáchal-Valle Fértil, donde se recomienda extremar las precauciones al circular.

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También se solicita especial atención a quienes transiten por la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el tramo Jáchal-La Rioja como en el sector San Juan-Jáchal, debido a la posibilidad de hielo y neblina.

En la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan con La Rioja, también puede encontrarse calzada congelada y sectores con neblina.

Estas condiciones se repiten en la Ruta Nacional 20, en el tramo San Juan-San Luis, y en la Ruta Nacional 40 Sur, en dirección a Mendoza.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 153, en el corredor Sarmiento-Los Berros-Pedernal, se advierte principalmente por la presencia de neblina en algunos sectores.

La Ruta Nacional A014 también presenta posibilidad de calzada congelada y neblina en algunos puntos del recorrido.

Desde las autoridades viales recomiendan a los conductores circular a velocidad moderada, mantener distancia de seguridad y prestar especial atención en sectores donde pueda encontrarse hielo o baja visibilidad.

ESTADO DE LAS PRINCIPALES RUTAS

  • RN 149: Calingasta e Iglesia. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
  • RN 150: Jáchal-Rodeo y Jáchal-Valle Fértil. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
  • RN 40 Norte: Jáchal-La Rioja y San Juan-Jáchal. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
  • RN 141: San Juan-La Rioja. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
  • RN 20: San Juan-San Luis. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
  • RN 40 Sur: San Juan-Mendoza. Posibilidad de calzada congelada y neblina.
  • RN 153: Sarmiento-Los Berros-Pedernal. Posibilidad de neblina.
  • RN A014: Posibilidad de calzada congelada y neblina.

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