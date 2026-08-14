Trump dijo que quiere declarar el estrecho de Ormuz territorio de EE. UU tras la guerra

El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

El estrecho de Ormuz se encuentra entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Su importancia estratégica es enorme debido a que por esa vía circula una parte significativa del petróleo que llega a los mercados internacionales.

Desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el tránsito marítimo por la zona se redujo drásticamente. Según datos citados por Reuters, en los últimos días apenas unos pocos buques atravesaron el estrecho, muy por debajo de los niveles registrados antes del conflicto.

La situación también provocó nuevos ataques contra embarcaciones. Este viernes, dos petroleros operados por la compañía estatal de Emiratos Árabes Unidos ADNOC fueron atacados con drones mientras navegaban por la zona. Abu Dhabi responsabilizó a Irán por los hechos.

Una nueva escalada entre Washington y Teherán

La declaración de Trump se produce mientras continúan las disputas sobre quién controla el estratégico paso marítimo. Irán rechaza cualquier pretensión estadounidense y sostiene que tiene autoridad sobre parte de las aguas del estrecho.

El conflicto por el tránsito marítimo se convirtió además en uno de los principales obstáculos de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego. La amenaza de mantener un bloqueo naval estadounidense y la exigencia iraní de levantar las sanciones mantienen las conversaciones estancadas.

Trump ya había planteado anteriormente la posibilidad de mantener el control estadounidense sobre Ormuz. Ahora fue un paso más allá y anticipó que buscará convertirlo formalmente en territorio de Estados Unidos después de la guerra.

La situación mantiene en alerta a los mercados energéticos internacionales. El petróleo volvió a subir este viernes ante los ataques contra buques y la falta de avances en las negociaciones, mientras el tránsito por una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial continúa severamente restringido.