San Juan, sede de una cumbre aerocomercial para sumar conectividad

Sofía Silva, Plus Ultra; Hugo Díaz, Parana Air; Martín Rossani Costas; Royal Class; Bettina Bonafina y coordinador general del Encuentro de CEOs; Hernán Espíndola.

El encuentro anunciado para el mes de octubre constituirá un espacio estratégico donde las aerolíneas podrán presentar sus proyectos de expansión y servicios.

A su vez, el Gobierno provincial junto al sector privado local darán a conocer en detalle el potencial turístico y las demandas de las industrias estratégicas de la región, combinando reuniones de negocios, mesas de trabajo con funcionarios y recorridos por puntos de interés.

La concreción de esta presentación en el escenario de la FIT permitió posicionar formalmente a la provincia dentro de la agenda aerocomercial nacional e internacional.

De esta manera, la gestión provincial reafirma su compromiso de articular esfuerzos con el sector privado para impulsar nuevas rutas aéreas, promover el turismo receptivo y dinamizar la economía de San Juan.