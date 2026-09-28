En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se lleva a cabo en Buenos Aires, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, presentó oficialmente, desde su stand institucional, la quinta edición del encuentro de empresarios aerocomerciales. Será una cita clave para el desarrollo provincial que tendrá lugar en San Juan del 26 al 28 de octubre de este año.
San Juan, sede de una cumbre aerocomercial para sumar conectividad
Será una cita clave para el desarrollo provincial que tendrá lugar en San Juan del 26 al 28 de octubre de este año.