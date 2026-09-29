Las Águilas volaron en el Cantoni: goleada, aplausos y despedida antes del Mundial

Los otros dos tantos fueron convertidos por Adriana Soto, que completó el marcador para darle forma a una goleada que permitió a Las Águilas despedirse de San Juan con buenas sensaciones.

Más allá del resultado, el encuentro tuvo un condimento especial por tratarse de la última presentación del equipo en la provincia antes de afrontar el desafío internacional. El Cantoni respondió y acompañó con aplausos a las jugadoras, que durante estos días también tuvieron la posibilidad de entrenarse y ajustar los últimos detalles antes de emprender el viaje.

San Juan, el último paso antes de Paraguay

La agenda del seleccionado marca que este jueves la delegación viajará rumbo a Asunción, donde continuará con la preparación para el Mundial. El viernes está previsto un entrenamiento, mientras que el sábado llegará el reconocimiento oficial de la pista. El debut será el domingo, cuando comenzará formalmente la competencia.

Argentina integrará una zona inicial junto a España, Francia, Suiza y Chile, en una primera etapa en la que solo dos seleccionados avanzarán a la siguiente instancia clasificatoria.

El cuerpo técnico también trabajó durante la preparación sobre distintos aspectos tácticos y físicos y realizó un seguimiento de los rivales mediante material audiovisual, con el objetivo de llegar al debut con la mayor cantidad de información posible.

Canal 8, protagonista de la cobertura del Mundial

Canal 8 será el encargado de la producción y televisación de los World Skate Games Paraguay 2026, llevando a la pantalla de San Juan la participación de las selecciones argentinas.

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De esta manera, la cobertura acompañará no solo a Las Águilas, sino también al seleccionado argentino masculino y al equipo Sub-19, que serán parte de la competencia internacional.

La noche del Cantoni dejó así la última postal de Las Águilas en suelo sanjuanino. Hubo goleada, aplausos y una despedida antes del viaje más importante: ahora, el próximo destino es Paraguay y el objetivo estará puesto en el Mundial.