El circuito interactivo de San Juan uno de los actractivos de la FIT 2026

A lo largo de la primera jornada, las familias y jóvenes disfrutaron del Laberinto de Ischigualasto manejando esferas robóticas sobre una mesa en relieve que anticipa la Fiesta Nacional del Sol 2026 dedicada al Parque Triásico.

En el sector deportivo, los visitantes desafiaron sus reflejos en simuladores de eventos como la Ironman San Juan, la Maratón Internacional de San Juan y el Kitesurf en Cuesta del Viento.

La sorpresa sensorial llegó con la cápsula inmersiva, un entorno envolvente que combinó sonido, imagen y movimiento, transportando a los espectadores directamente al corazón del territorio sanjuanino.

La propuesta se completó con trivias lúdicas sobre turismo, arte y cultura, deporte, historia, gastronomía y geografía y minería.

Entre los atractivos, hubo presentaciones en vivo en el escenario principal con intervenciones de "Difunta Correa, un pueblo que camina", "El cielo de los antiguos gigantes" y "Para enamorarte San Juan".

Por su parte, prestadores turísticos y municipios (como Valle Fértil, Jáchal, Iglesia, Capital, Sarmiento, Santa Lucía y Rivadavia), junto a cámaras y agencias del sector, brindaron asesoramiento personalizado y beneficios exclusivos para concretar sus viajes a la provincia, mientras una imponente pantalla de 15 metros proyectaba la riqueza agroindustrial y paisajística de San Juan.

Para quienes deseen acercarse y vivir la experiencia sanjuanina en La Rural de Palermo, la FIT continúa su desarrollo durante las próximos días. Así, el domingo 27 estará abierta al público hasta las 21, mientras que lunes 28 y martes 29, las jornadas estarán destinadas exclusivamente a profesionales del sector turístico, en el horario de 10 a 19 h.