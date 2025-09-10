San Juan dijo presente en el acto inaugural de los JADAR 2025

image

El Director de Alto Rendimiento, Martín Riveros, fue la autoridad que encabezó la delegación sanjuanina junto a los atletas abanderados, Nahuel Martínez (Gimnasia Artística) y Micaela López (Patinaje Artístico).

El desfile de delegaciones fue uno de los momentos más vibrantes de la velada, donde el público ovacionó a los representantes de cada rincón del país. El Himno Nacional, interpretado por Juan Carlos Baglietto, y la promesa deportiva de atletas, entrenadores y jueces, sumaron emoción y valores como respeto, inclusión, igualdad y juego limpio.