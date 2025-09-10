La ciudad de Rosario vivió una noche histórica con la apertura oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, encuentro que nuclea a más de 1.000 deportistas de las 24 provincias y que se disputará en 55 disciplinas olímpicas y paralímpicas. Entre ellos, San Juan estuvo presente con su delegación, gracias al apoyo del Gobierno Provincial, que hizo posible la participación de los atletas y entrenadores.
San Juan dijo presente en el acto inaugural de los JADAR 2025
La delegación sanjuanina formó parte del acto de apertura de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario. Más de 1000 atletas de las 24 provincias desfilaron para darle comienzo a un evento histórico del deporte argentino.