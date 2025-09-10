"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Juan

San Juan dijo presente en el acto inaugural de los JADAR 2025

La delegación sanjuanina formó parte del acto de apertura de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario. Más de 1000 atletas de las 24 provincias desfilaron para darle comienzo a un evento histórico del deporte argentino.

La ciudad de Rosario vivió una noche histórica con la apertura oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, encuentro que nuclea a más de 1.000 deportistas de las 24 provincias y que se disputará en 55 disciplinas olímpicas y paralímpicas. Entre ellos, San Juan estuvo presente con su delegación, gracias al apoyo del Gobierno Provincial, que hizo posible la participación de los atletas y entrenadores.

image

El Director de Alto Rendimiento, Martín Riveros, fue la autoridad que encabezó la delegación sanjuanina junto a los atletas abanderados, Nahuel Martínez (Gimnasia Artística) y Micaela López (Patinaje Artístico).

image

El desfile de delegaciones fue uno de los momentos más vibrantes de la velada, donde el público ovacionó a los representantes de cada rincón del país. El Himno Nacional, interpretado por Juan Carlos Baglietto, y la promesa deportiva de atletas, entrenadores y jueces, sumaron emoción y valores como respeto, inclusión, igualdad y juego limpio.

Te puede interesar...

La ceremonia también proyectó el futuro deportivo de la Argentina con un video que repasó la trayectoria de la ciudad de Rosario como sede de grandes eventos internacionales y mostró el camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en medio de un show de lásers que iluminó la noche rosarina.

image

Para la delegación sanjuanina, el inicio de los JADAR no solo significó un orgullo provincial, sino también la confirmación de que el deporte de alto rendimiento es una política de Estado en San Juan, con respaldo institucional y la mirada puesta en el crecimiento de sus atletas en el plano nacional e internacional

Temas

Te puede interesar