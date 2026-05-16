River y Central empatan en un partido dividido: Montiel erró un penal

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega luego de eliminar a San Lorenzo y a Gimnasia y Esgrima La Plata. Del otro lado, el Canalla viene de superar a Independiente y Racing en una serie atravesada por fuertes cuestionamientos arbitrales.

En la previa del partido, Ángel Di María salió al cruce de las sospechas sobre supuestos favorecimientos arbitrales hacia Rosario Central y cuestionó las críticas que circularon tras el triunfo frente a Racing.

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En River, mientras tanto, el clima también estuvo marcado por la polémica. Desde el entorno dirigencial alertaron sobre la necesidad de mantener la “guardia alta” en relación al arbitraje de la semifinal.

El encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

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RIEl cuerpo técnico de River siguió de cerca durante las últimas horas la evolución física de varios futbolistas que terminaron con molestias en el partido ante Gimnasia. Las principales preocupaciones pasaban por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos afectados por sobrecargas musculares en los isquiotibiales.

Montiel había quedado afuera del último partido tras sentir una molestia durante la entrada en calor, mientras que Acuña debió abandonar la cancha a los 30 minutos del primer tiempo. Sin embargo, ambos respondieron favorablemente en las pruebas físicas realizadas por el cuerpo técnico y fueron incluidos en la lista de convocados.

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A esta hora, la única modificación que analiza Coudet sería táctica. Maximiliano Meza podría ingresar por Santiago Lencina para reforzar el equilibrio del mediocampo y colaborar en la contención sobre el sector donde se mueve Di María.

Formaciones

River Plate

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central

El entrenador canalla esperará hasta último momento para confirmar el equipo debido al desgaste físico acumulado en las últimas semanas.

Hora, TV y árbitro

Hora: 19.30

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Monumental

El ganador de la semifinal enfrentará en la final a Argentinos Juniors o Belgrano, que jugarán el domingo en La Paternal.