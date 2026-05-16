Agenda deportiva para este fin de semana: desde Skate hasta Vóley

Se recuerda que hasta este viernes 15 inclusive, entre las 7:30 y 22:00 , parte del Regimiento de Infantería de Montaña N° 22 ‘TCNL Juan Manuel Cabot’ llevará a cabo ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad Marquesado del Departamento Rivadavia.

Deportes urbanos

Jelly Jam – San Juan 2026

El segundo encuentro será este domingo 17, entre las 14:00 y 23:00, en el Skatepark Olímpico próximo al Velódromo Vicente Alejo Chancay. La entrada será libre y gratuita. Será un encuentro competitivo y participativo de las disciplinas roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle.

Centro de Educación Física N°20 "La Granja" – San Juan

El gran espacio deportivo ubicado en Santa Lucía será anfitrión de un nuevo fin de semana con competencias amateurs, de carácter social, y también federadas. El cronograma es el siguiente. El viernes 15 habrá hockey césped Máster perteneciente a la Asociación Sanjuanina, con el partido entre Huazihul y Universidad a las 21:00. El sábado 16 continuará el hockey césped, pero en categorías Inferiores (9:00 a 13:00) y Mamis Hockey (13:00 a 20:00) de la Liga Social. Y también el sábado 16 habrá partidos de vóley de su Liga Social, entre las 14:00 y las 20:00.

Fútbol

Senior

El próximo domingo 17 habrá actividad referida a la Copa Provincial 2026. El encuentro será en la Unión Vecinal del Barrio Santo Domingo, desde las 9:00 y hasta las 15:00 . Participarán 10 equipos en total.

Liga de Albardón y Angaco

La apertura del torneo que une a ambos departamentos será el domingo 17, a partir de las 14:00 , en el Club Paso de los Andes, vigente campeón de la Copa de Clubes Campeones 2026.