River vs. Godoy Cruz: cambios estratégicos para mantener el liderato

Marcelo Gallardo optará por un equipo alternativo, con modificaciones en todas las líneas, pero manteniendo el esquema 4-3-3 que ha utilizado en los últimos encuentros. Entre las novedades, se destaca el posible debut de Juan Portillo, ex Talleres, y la titularidad de Juan Fernando Quintero, que aún no había comenzado un partido desde su regreso al club.

En el arco, Franco Armani sería el titular, aunque no se descarta la aparición de Jeremías Ledesma. La defensa presenta dudas: Lautaro Rivero es la única certeza como central, y lo acompañará Sebastián Boselli o Paulo Díaz, con ventaja para el uruguayo. Los laterales descansarán: Fabricio Bustos estará en la derecha y Milton Casco en la izquierda, en lugar de Montiel y Acuña.