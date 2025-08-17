"
River vs. Godoy Cruz: cambios estratégicos para mantener el liderato

Tras el empate sin goles ante Libertad por la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo prepara un River con varias modificaciones para recibir a Godoy Cruz por el Torneo Clausura.

River Plate buscará mantener el liderato de la Zona B del Torneo Clausura cuando reciba a Godoy Cruz este domingo a las 18.30 en el estadio Monumental, mientras la cabeza del plantel sigue puesta en la revancha copera del próximo jueves ante Libertad de Paraguay.

Marcelo Gallardo optará por un equipo alternativo, con modificaciones en todas las líneas, pero manteniendo el esquema 4-3-3 que ha utilizado en los últimos encuentros. Entre las novedades, se destaca el posible debut de Juan Portillo, ex Talleres, y la titularidad de Juan Fernando Quintero, que aún no había comenzado un partido desde su regreso al club.

En el arco, Franco Armani sería el titular, aunque no se descarta la aparición de Jeremías Ledesma. La defensa presenta dudas: Lautaro Rivero es la única certeza como central, y lo acompañará Sebastián Boselli o Paulo Díaz, con ventaja para el uruguayo. Los laterales descansarán: Fabricio Bustos estará en la derecha y Milton Casco en la izquierda, en lugar de Montiel y Acuña.

En el mediocampo, junto a Portillo y Giuliano Galoppo, el último puesto se disputará entre Kevin Castaño y otro jugador, considerando el bajo rendimiento reciente de Castaño.

La ofensiva también genera interrogantes. Ignacio Fernández y Juan Cruz Meza pelean por un lugar, mientras que el centrodelantero podría ser Miguel Borja o Sebastián Driussi, quien jugaría para sumar minutos de cara al partido copero.

Probable formación de River vs. Godoy Cruz:

Franco Armani o Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández o Juan Cruz Meza y Sebastián Driussi o Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Hora: 18.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Monumental

