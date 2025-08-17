River Plate buscará mantener el liderato de la Zona B del Torneo Clausura cuando reciba a Godoy Cruz este domingo a las 18.30 en el estadio Monumental, mientras la cabeza del plantel sigue puesta en la revancha copera del próximo jueves ante Libertad de Paraguay.
River vs. Godoy Cruz: cambios estratégicos para mantener el liderato
Tras el empate sin goles ante Libertad por la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo prepara un River con varias modificaciones para recibir a Godoy Cruz por el Torneo Clausura.