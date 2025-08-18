Un hecho insólito ocurrió durante la celebración del Día del Niño en la Plaza del Barrio Ceramistas I, en Rawson. Un hombre de 30 años fue aprehendido tras intentar robar un parlante de sonido marca RCF, utilizado para la musicalización del evento, además de llevarse algunos regalos preparados para los sorteos de la jornada.
Insólito robo en Rawson: se llevó un parlante y regalos del Día del Niño
Un hombre de 30 años fue detenido en Villa Hipódromo luego de intentar sustraer el equipo de sonido con el que se musicalizaba la fiesta. También había tomado obsequios destinados a los sorteos.