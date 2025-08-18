Insólito robo en Rawson: se llevó un parlante y regalos del Día del Niño

El damnificado, un hombre de 56 años, denunció la sustracción. Personal policial de la Unidad Coordinadora de Departamentales interceptó al sospechoso, identificado como Flores Miguel Ángel Eduardo, de 30 años y con domicilio en el Barrio La Estación, cuando transportaba el parlante acompañado por dos menores de edad.

Se dio intervención inmediata a la UFI Flagrancia, a cargo de la fiscal María Paula Carena y el ayudante fiscal Martín Morando, quienes dispusieron el procedimiento correspondiente. En el lugar, Policía Científica realizó las tareas de rigor y se recepcionó la denuncia formal.