"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > robo

Insólito robo en Rawson: se llevó un parlante y regalos del Día del Niño

Un hombre de 30 años fue detenido en Villa Hipódromo luego de intentar sustraer el equipo de sonido con el que se musicalizaba la fiesta. También había tomado obsequios destinados a los sorteos.

Un hecho insólito ocurrió durante la celebración del Día del Niño en la Plaza del Barrio Ceramistas I, en Rawson. Un hombre de 30 años fue aprehendido tras intentar robar un parlante de sonido marca RCF, utilizado para la musicalización del evento, además de llevarse algunos regalos preparados para los sorteos de la jornada.

El damnificado, un hombre de 56 años, denunció la sustracción. Personal policial de la Unidad Coordinadora de Departamentales interceptó al sospechoso, identificado como Flores Miguel Ángel Eduardo, de 30 años y con domicilio en el Barrio La Estación, cuando transportaba el parlante acompañado por dos menores de edad.

Se dio intervención inmediata a la UFI Flagrancia, a cargo de la fiscal María Paula Carena y el ayudante fiscal Martín Morando, quienes dispusieron el procedimiento correspondiente. En el lugar, Policía Científica realizó las tareas de rigor y se recepcionó la denuncia formal.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar