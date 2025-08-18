Karina Milei cruzó a Pamela David por afirmar que usa un reloj Rolex de u$s 35 mil

Embed Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los… https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025

“De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso”, aseguró Karina, quien aclaró que el reloj que se vio en las imágenes es de la marca Grovana, valorado en menos de 1000 dólares, y adquirido con su propio trabajo antes de que su hermano, Javier Milei, asumiera la presidencia.

Además, la funcionaria dejó entrever un trasfondo político en la polémica: “Se ve que los vínculos con Massa los confundieron”, señaló, y remarcó su crítica a otros políticos: “Están acostumbrados a robar al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo”.