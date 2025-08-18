"
Karina Milei cruzó a Pamela David por afirmar que usa un reloj Rolex de u$s 35 mil

La secretaria de Presidencia se refirió a una versión que hizo circular la conductora de televisión. Tras la desmentida, anticipó que presentará una demanda por calumnias e injurias

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió a desmentir este lunes las versiones que circularon sobre un supuesto reloj Rolex de 35 mil dólares, apuntando directamente a la conductora Pamela David por difundir la información. A través de su cuenta de X, Milei calificó la situación como una campaña sucia y anunció que recurrirá a la Justicia por calumnias e injurias.

“De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso”, aseguró Karina, quien aclaró que el reloj que se vio en las imágenes es de la marca Grovana, valorado en menos de 1000 dólares, y adquirido con su propio trabajo antes de que su hermano, Javier Milei, asumiera la presidencia.

Además, la funcionaria dejó entrever un trasfondo político en la polémica: “Se ve que los vínculos con Massa los confundieron”, señaló, y remarcó su crítica a otros políticos: “Están acostumbrados a robar al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo”.

La secretaria general cerró su posteo con un mensaje a la prensa y la ciudadanía: “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual, porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”.

