La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió a desmentir este lunes las versiones que circularon sobre un supuesto reloj Rolex de 35 mil dólares, apuntando directamente a la conductora Pamela David por difundir la información. A través de su cuenta de X, Milei calificó la situación como una campaña sucia y anunció que recurrirá a la Justicia por calumnias e injurias.
Karina Milei cruzó a Pamela David por afirmar que usa un reloj Rolex de u$s 35 mil
La secretaria de Presidencia se refirió a una versión que hizo circular la conductora de televisión. Tras la desmentida, anticipó que presentará una demanda por calumnias e injurias