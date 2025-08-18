La Supercopa Argentina 2024 ya tiene sede y fecha confirmadas: Central Córdoba y Vélez Sarsfield jugarán el sábado 6 de septiembre a las 15:00, en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central. El encuentro promete un marco especial con ambas parcialidades presentes para esta final inédita.
Se confirmó la fecha y sede para la Supercopa entre Vélez y Central Córdoba
Vélez y Central Córdoba se medirán el sábado 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito por la Supercopa Argentina 2024, en un duelo que promete emoción y un marco especial con ambas hinchadas.