Se confirmó la fecha y sede para la Supercopa entre Vélez y Central Córdoba

Vélez llega a la definición como campeón de la Liga Profesional 2024, tras imponerse 2-0 a Huracán en la última fecha bajo la dirección de Gustavo Quinteros, mientras que Central Córdoba accede a la Supercopa tras conquistar la Copa Argentina 2024, venciendo justamente a Vélez por 1-0 en el partido decisivo del 11 de diciembre.

El Fortín, ahora dirigido por Guillermo Barros Schelotto, buscará su segunda Supercopa Argentina, luego de aquella victoria frente a Arsenal en 2014. Por su parte, Central Córdoba intentará sumar su segundo título de Primera, consolidando su gran temporada.

Historial reciente entre ambos equipos

Vélez 0-1 Central Córdoba | 12/12/2024 | Copa Argentina

Central Córdoba 0-2 Vélez | 29/07/2024 | Liga Profesional

Vélez 4-0 Central Córdoba | 22/03/2023 | Copa de la Liga

Vélez 3-1 Central Córdoba | 26/10/2022 | Liga Profesional

Hasta ahora, Vélez registra una Supercopa ganada en 2014, mientras que los máximos vencedores del torneo son River (3), Boca (2), Lanús, San Lorenzo, Huracán y Arsenal con un título cada uno.