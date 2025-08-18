San Martín visitará este lunes, desde las 21, a Talleres de Córdoba, rival directo en su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino. El Verdinegro debe ganar para quedar cerca de los equipos que también comparten la zona baja. El punto puede servir si logra ganar la próxima fecha en casa y una derrota lo dejaría muy relegado en la pelea.
San Martín juega "una final" con Talleres en Córdoba
