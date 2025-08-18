"
San Martín juega "una final" con Talleres en Córdoba

San Martín visitará, desde las 21, a Talleres en el cierre de la fecha 5. Es un duelo ante un rival directo por seguir en Primera.

San Martín visitará este lunes, desde las 21, a Talleres de Córdoba, rival directo en su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino. El Verdinegro debe ganar para quedar cerca de los equipos que también comparten la zona baja. El punto puede servir si logra ganar la próxima fecha en casa y una derrota lo dejaría muy relegado en la pelea.

El equipo que dirige Romagnoli necesita dejar atrás la floja actuación que tuvo ante Sarmiento en San Juan. Dejó pasar una buena oportunidad y sabe que las posibilidades se van acotando.

El equipo para jugar en Córdoba sería el mismo de las últimas jornadas con: Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte; Salle, Watson, Jaurena, Tijanovich; Fernández y Maestro Puch.

Entre los suplentes quedarían Velazco, Orihuela, Molina, Marchio, Sebastián González, Tomás Escalante, Juan Cavallaro, Pablo García, Jonathan Menéndez, Franco Toloza, Marco Iacobellis y Federico Anselmo.

Las novedades con respecto al último juego son las reapariciones de Marco Iacobellis y Alejandro Molina en la lista de concentrados. Los que salieron fueron Esteban Burgos y Dante Álvarez.

