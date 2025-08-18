San Martín juega "una final" con Talleres en Córdoba

El equipo que dirige Romagnoli necesita dejar atrás la floja actuación que tuvo ante Sarmiento en San Juan. Dejó pasar una buena oportunidad y sabe que las posibilidades se van acotando.

El equipo para jugar en Córdoba sería el mismo de las últimas jornadas con: Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte; Salle, Watson, Jaurena, Tijanovich; Fernández y Maestro Puch.