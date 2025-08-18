Un agente de la policía salvó a bebé de un año que se estaba ahogando

El hecho ocurrió cuando la madre del bebé, Johana Olivera, de 27 años, llegó a la sede policial con su hijo en brazos, pidiendo auxilio debido a que el menor tenía serias dificultades para respirar. El Cabo Jorge Mercado, quien se encontraba cumpliendo funciones como escribiente, tomó al bebé y aplicó de inmediato la maniobra de Heimlich, logrando que el niño expulsara lo que le estaba obstruyendo las vías respiratorias y recuperara la respiración.

Tras la asistencia inicial, madre e hijo fueron trasladados al Hospital Marcial Quiroga, donde el enfermero Rodrigo Firmapaz continuó con la atención y confirmó que el bebé se encontraba fuera de peligro.