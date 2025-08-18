"
Un agente de la policía salvó a bebé de un año que se estaba ahogando

El Cabo Jorge Mercado aplicó la maniobra de Heimlich en el menor, quien recuperó la respiración y fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro. La rápida acción policial evitó una tragedia.

Un bebé de apenas un año fue auxiliado de manera inmediata por un efectivo policial de la División Comando Norte luego de que presentara signos evidentes de ahogamiento. La rápida intervención evitó una tragedia y permitió que el menor sea estabilizado y trasladado al hospital en perfecto estado.

El hecho ocurrió cuando la madre del bebé, Johana Olivera, de 27 años, llegó a la sede policial con su hijo en brazos, pidiendo auxilio debido a que el menor tenía serias dificultades para respirar. El Cabo Jorge Mercado, quien se encontraba cumpliendo funciones como escribiente, tomó al bebé y aplicó de inmediato la maniobra de Heimlich, logrando que el niño expulsara lo que le estaba obstruyendo las vías respiratorias y recuperara la respiración.

Tras la asistencia inicial, madre e hijo fueron trasladados al Hospital Marcial Quiroga, donde el enfermero Rodrigo Firmapaz continuó con la atención y confirmó que el bebé se encontraba fuera de peligro.

Fuentes policiales destacaron la rapidez y eficacia del Cabo Mercado, quien actuó con calma y precisión en medio de la tensión del momento, logrando salvar la vida del menor. La madre expresó su agradecimiento por la intervención inmediata del personal policial y del equipo médico.

