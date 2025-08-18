Un bebé de apenas un año fue auxiliado de manera inmediata por un efectivo policial de la División Comando Norte luego de que presentara signos evidentes de ahogamiento. La rápida intervención evitó una tragedia y permitió que el menor sea estabilizado y trasladado al hospital en perfecto estado.
Un agente de la policía salvó a bebé de un año que se estaba ahogando
El Cabo Jorge Mercado aplicó la maniobra de Heimlich en el menor, quien recuperó la respiración y fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro. La rápida acción policial evitó una tragedia.