El dólar blue subió en el inicio de la semana: a cuánto cerró en San Juan

El dólar blue en San Juan arrancó la semana al alza: se vende a $1.380 y se compra a $1.280, mientras el dólar oficial y el dólar tarjeta registran leves subas. El mercado paralelo vuelve a tomar protagonismo.

En la City porteña, la cotización mostró un incremento del 1,5%, alcanzando $1.340 para la venta y $1.320 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación cerró la jornada en $1.315 para la venta y $1.275 para la compra, con un aumento del 0,4%. Mientras tanto, el dólar tarjeta se ubicó en $1.709,50 para la venta y $1.657,50 para la compra.

El repunte del blue en San Juan refleja una leve presión sobre el mercado paralelo, mientras que la cotización oficial mantiene su crecimiento gradual.

