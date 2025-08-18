El dólar blue inició la semana con un ligero aumento en San Juan, registrando $1.380 para la venta y $1.280 para la compra, tras mantenerse estable durante la semana pasada.
El dólar blue subió en el inicio de la semana: a cuánto cerró en San Juan
El dólar blue en San Juan arrancó la semana al alza: se vende a $1.380 y se compra a $1.280, mientras el dólar oficial y el dólar tarjeta registran leves subas. El mercado paralelo vuelve a tomar protagonismo.