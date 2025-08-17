Con dobletes de Driussi y Galoppo, River le ganó a Godoy Cruz

El partido fue un espectáculo de goles y emociones desde el inicio. A los pocos minutos, Sebastián Driussi abrió el marcador con un remate colocado, tras la asistencia de Bautista Dadín. La respuesta del visitante llegó rápido: Agustín Auzmendi, luego de una gran corrida de Santino Andino, igualó el encuentro.

Embed Doblete de SEBA DRIUSSI y partido 4-2 para el Millonario en casa pic.twitter.com/ZY4xOXvTDc — River Plate (@RiverPlate) August 17, 2025

Antes del descanso, el Millonario volvió a ponerse arriba: de pelota parada, Juan Fernando Quintero ejecutó un córner perfecto y Galoppo marcó de cabeza el 3-2. Ya en el complemento, Driussi aprovechó un error defensivo y con gran calidad definió con una vaselina para sellar el 4-2 definitivo.