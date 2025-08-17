River Plate ratificó su gran presente en el Torneo Clausura 2025 tras vencer por 4-2 a Godoy Cruz en el Estadio Monumental. Con este triunfo, el equipo de Marcelo Gallardo sumó tres puntos clave y se mantiene en lo más alto de la Zona B.
Con dobletes de Driussi y Galoppo, River le ganó a Godoy Cruz
Con un doblete de Sebastián Driussi y otro de Giuliano Galoppo, River se impuso 4-2 a Godoy Cruz en un duelo cargado de emociones. El equipo de Gallardo defendió la punta de la Zona B y extendió su racha positiva en el Clausura 2025.