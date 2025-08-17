"
Con dobletes de Driussi y Galoppo, River le ganó a Godoy Cruz

Con un doblete de Sebastián Driussi y otro de Giuliano Galoppo, River se impuso 4-2 a Godoy Cruz en un duelo cargado de emociones. El equipo de Gallardo defendió la punta de la Zona B y extendió su racha positiva en el Clausura 2025.

River Plate ratificó su gran presente en el Torneo Clausura 2025 tras vencer por 4-2 a Godoy Cruz en el Estadio Monumental. Con este triunfo, el equipo de Marcelo Gallardo sumó tres puntos clave y se mantiene en lo más alto de la Zona B.

El partido fue un espectáculo de goles y emociones desde el inicio. A los pocos minutos, Sebastián Driussi abrió el marcador con un remate colocado, tras la asistencia de Bautista Dadín. La respuesta del visitante llegó rápido: Agustín Auzmendi, luego de una gran corrida de Santino Andino, igualó el encuentro.

Antes del descanso, el Millonario volvió a ponerse arriba: de pelota parada, Juan Fernando Quintero ejecutó un córner perfecto y Galoppo marcó de cabeza el 3-2. Ya en el complemento, Driussi aprovechó un error defensivo y con gran calidad definió con una vaselina para sellar el 4-2 definitivo.

Con esta victoria, River reafirma su condición de líder y se consolida como candidato en la Zona B del Clausura 2025.

Los próximos partidos de River en el Torneo Clausura 2025

  • Lanús vs River → lunes 25 de agosto, 21:15, en el Estadio Ciudad de Lanús.

  • River vs San Martín de San Juan → fecha y horario a confirmar, en el Estadio Monumental.

