"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Lunes inestable: anunciaron lluvias en gran parte de San Juan

El SMN anticipó una jornada fresca y con nubosidad variable. La máxima apenas alcanzará los 17°C y se esperan precipitaciones en diferentes departamentos.

San Juan amaneció este lunes con 12.2°C, cielo parcialmente nublado y condiciones de inestabilidad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico oficial señala que durante la jornada podrían registrarse lluvias en gran parte de la provincia, en un día marcado por temperaturas frescas y cielo cubierto.

La mínima se ubicó en 10°C y la máxima prevista no superará los 17°C. La humedad alcanza el 63 %, la presión es de 945 hPa, el viento se mantiene calmo y la visibilidad llega a 15 kilómetros.

El sol salió a las 08:06 y se ocultará a las 19:10.

Te puede interesar...

De acuerdo al informe extendido, la inestabilidad podría persistir en los próximos días, por lo que recomiendan a la población estar atenta a las actualizaciones oficiales.

Temas

Te puede interesar