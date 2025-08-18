San Juan amaneció este lunes con 12.2°C, cielo parcialmente nublado y condiciones de inestabilidad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico oficial señala que durante la jornada podrían registrarse lluvias en gran parte de la provincia, en un día marcado por temperaturas frescas y cielo cubierto.
San Juan 8 > San Juan > San Juan
Lunes inestable: anunciaron lluvias en gran parte de San Juan
El SMN anticipó una jornada fresca y con nubosidad variable. La máxima apenas alcanzará los 17°C y se esperan precipitaciones en diferentes departamentos.