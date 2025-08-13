River iniciará los octavos de final este jueves en Paraguay

Esto estuvo acompañado por un gran comienzo de semestre, en el que goleó a Platense y a Instituto de Córdoba en el Torneo Clausura, aunque en sus últimas presentaciones no pudo pasar del empate ante San Lorenzo e Independiente. En lo que respecta a la Copa Argentina, se metieron en los octavos de final luego de golear 3-0 a San Martín de Tucumán.

De cara a este trascendental partido ante Libertad, la única incógnita en el 11 titular de River pasa por un lugar en la mitad de la cancha, donde se disputan el puesto el colombiano Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina.

Libertad, por su parte, consiguió la clasificación a los octavos de final luego de terminar segundo en el Grupo D que compartía con San Pablo de Brasil, Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba.

El equipo paraguayo, que es dirigido por Sergio Aquino, buscará dar la gran sorpresa ante un equipo con el que se enfrentó cuatro veces desde 2014 y al que no le pudo sacar ni siquiera un empate.

river, platense, torneo clausura

Libertad – River, probables formaciones:

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Tigo La Huerta

Árbitro: Wilton Sampaio

VAR: Rodolpho Toski

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney +