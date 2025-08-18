"
"Siempre hay un inadaptado": habló El Yeyo tras el robo en el festejo del Día del Niño

Más de 7.500 personas participaron de la celebración organizada por la Asociación Civil Roberto “Yeyo” Sosa en la plaza del barrio Ceramistas, en Rawson. Durante el sorteo, un grupo de delincuentes robó bicicletas, juguetes y una caja de sonido.

El festejo del Día del Niño en la plaza del barrio Ceramistas reunió a unas 7.500 personas, en un evento organizado por la Asociación Civil Roberto “Yeyo” Sosa, que desde hace más de 20 años prepara este tipo de celebraciones para las familias de la zona y departamentos cercanos como Chimbas y Pocito.

La jornada incluyó sorteos de más de 40 bicicletas, juguetes y premios, además de espectáculos musicales y la tradicional entrega de bebidas y regalos para los chicos.

Sin embargo, en pleno desarrollo del encuentro, un grupo de al menos cuatro personas saltó la reja del polideportivo y se llevó varias bicicletas, juguetes y una caja de sonido. El hecho fue advertido por asistentes, aunque los elementos sustraídos no pudieron recuperarse.

“Siempre hay un inadaptado y esta vez aprovecharon el movimiento del sorteo para robar. Se llevaron cosas que eran para los chicos”, expresó Roberto “Yeyo” Sosa, quien además destacó el esfuerzo detrás de la organización: “Munisaga nos dio una mano con algunos regalos, pero todo lo demás salió de la Asociación Civil. Hace más de 20 años que venimos trabajando para que estas fiestas sean una alegría para las familias”.

A pesar del mal momento, Yeyo afirmó que continuarán con las celebraciones: “Esto no nos frena. Las familias esperan este encuentro y lo vamos a seguir haciendo”.

