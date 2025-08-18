El festejo del Día del Niño en la plaza del barrio Ceramistas reunió a unas 7.500 personas, en un evento organizado por la Asociación Civil Roberto “Yeyo” Sosa, que desde hace más de 20 años prepara este tipo de celebraciones para las familias de la zona y departamentos cercanos como Chimbas y Pocito.
"Siempre hay un inadaptado": habló El Yeyo tras el robo en el festejo del Día del Niño
Más de 7.500 personas participaron de la celebración organizada por la Asociación Civil Roberto “Yeyo” Sosa en la plaza del barrio Ceramistas, en Rawson. Durante el sorteo, un grupo de delincuentes robó bicicletas, juguetes y una caja de sonido.