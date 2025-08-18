"Siempre hay un inadaptado": habló El Yeyo tras el robo en el festejo del Día del Niño

La jornada incluyó sorteos de más de 40 bicicletas, juguetes y premios, además de espectáculos musicales y la tradicional entrega de bebidas y regalos para los chicos.

Sin embargo, en pleno desarrollo del encuentro, un grupo de al menos cuatro personas saltó la reja del polideportivo y se llevó varias bicicletas, juguetes y una caja de sonido. El hecho fue advertido por asistentes, aunque los elementos sustraídos no pudieron recuperarse.