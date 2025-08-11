"
Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos: Bullrich canceló su visita

La ministra de Seguridad de la Nación no participará del encuentro que se realiza este lunes en el auditorio Eloy Camus. La jornada contará con referentes de CONMEBOL, River Plate y otras instituciones para debatir políticas de prevención en espectáculos deportivos.

Este lunes, San Juan es sede del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos, una jornada que reúne a especialistas, dirigentes y autoridades de todo el país para debatir y coordinar políticas de prevención en espectáculos futbolísticos.

La actividad, que se desarrolla en el auditorio Eloy Camus, cuenta con la asistencia de destacados referentes como Gustavo Morelli, gerente de Seguridad de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL; Gustavo Acero, jefe de Seguridad de River Plate; y Eduardo Bogado, jefe de Seguridad de Temperley. También participan representantes de Torneos, la DAIA y coordinadores de programas de seguridad y accesibilidad en estadios.

Durante la jornada se abordan ejes clave como la evaluación de la gestión nacional en seguridad deportiva, experiencias de traslados interjurisdiccionales, la lucha contra el antisemitismo en el fútbol, la implementación de estadios inclusivos, el estado del proyecto de ley “Antibarras” y los avances del programa Tribuna Segura.

El encuentro también incluye mesas de trabajo orientadas a la elaboración de un Plan Federal de Seguridad que contemple el eventual regreso del público visitante a las canchas, con el objetivo de fortalecer la organización y la seguridad de los eventos deportivos en todo el país.

