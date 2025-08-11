Este lunes, San Juan es sede del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos, una jornada que reúne a especialistas, dirigentes y autoridades de todo el país para debatir y coordinar políticas de prevención en espectáculos futbolísticos.
Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos: Bullrich canceló su visita
La ministra de Seguridad de la Nación no participará del encuentro que se realiza este lunes en el auditorio Eloy Camus. La jornada contará con referentes de CONMEBOL, River Plate y otras instituciones para debatir políticas de prevención en espectáculos deportivos.