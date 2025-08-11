"
Llegan importantes referentes de seguridad deportiva a San Juan

En el marco del Consejo Federal de Seguridad de Eventos Deportivos que se realizá este lunes, llegan referentes de CONMEBOL, River Plate, entre otros.

Este lunes, San Juan se convierte en el epicentro del debate y la coordinación de políticas de prevención en espectáculos deportivos, con la realización del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos. El encuentro cuenta con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto a autoridades nacionales, provinciales y especialistas del ámbito deportivo.

Bullrich llega para participar del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos

La jornada, que se realizará en el auditorio Eloy Camus, reúne a importantes referentes en la materia, entre ellos Gustavo Morelli, gerente de Seguridad de Competiciones de Clubes de la Conmebol; Gustavo Acero, jefe de Seguridad de River Plate; y Eduardo Bogado, jefe de Seguridad de Temperley. También participan representantes de Torneos, la DAIA y coordinadores de programas de seguridad y accesibilidad en estadios.

Durante el evento se desarrollarán diversas exposiciones que abordarán temáticas clave como la evaluación de la gestión nacional en seguridad deportiva, las experiencias de fuerzas de seguridad en traslados interjurisdiccionales, la lucha contra el antisemitismo en el fútbol, la implementación de estadios inclusivos, el estado del proyecto de ley “Antibarras” y los avances del programa Tribuna Segura.

El encuentro incluye además mesas de trabajo para la elaboración de un Plan Federal de Seguridad que contemple el retorno del público visitante a las canchas, buscando establecer acuerdos y compromisos que mejoren la organización y la seguridad de los espectáculos deportivos en todo el país.

