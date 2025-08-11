Llegan importantes referentes de seguridad deportiva a San Juan

Durante el evento se desarrollarán diversas exposiciones que abordarán temáticas clave como la evaluación de la gestión nacional en seguridad deportiva, las experiencias de fuerzas de seguridad en traslados interjurisdiccionales, la lucha contra el antisemitismo en el fútbol, la implementación de estadios inclusivos, el estado del proyecto de ley “Antibarras” y los avances del programa Tribuna Segura.

El encuentro incluye además mesas de trabajo para la elaboración de un Plan Federal de Seguridad que contemple el retorno del público visitante a las canchas, buscando establecer acuerdos y compromisos que mejoren la organización y la seguridad de los espectáculos deportivos en todo el país.