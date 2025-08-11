Este lunes, San Juan se convierte en el epicentro del debate y la coordinación de políticas de prevención en espectáculos deportivos, con la realización del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos. El encuentro cuenta con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto a autoridades nacionales, provinciales y especialistas del ámbito deportivo.
Llegan importantes referentes de seguridad deportiva a San Juan
En el marco del Consejo Federal de Seguridad de Eventos Deportivos que se realizá este lunes, llegan referentes de CONMEBOL, River Plate, entre otros.