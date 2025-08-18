El sanjuanino Samuel Guidi vivió su estreno internacional con la Selección Argentina de vóley masculino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y lo hizo con victoria: el equipo venció a Cuba por 3-2 en un encuentro que se definió en el tie-break.
Vóley: Samuel Guidi debutó con triunfo y Argentina celebra en Paraguay
El joven sanjuanino Samuel Guidi tuvo un debut soñado en los Juegos Panamericanos Junior: Argentina venció a Cuba 3-2 en un partido vibrante de vóley masculino, que se definió en el tie-break. El aporte de Guidi y la actuación ofensiva de Pablo Denis fueron clave para el primer triunfo albiceleste en Paraguay.