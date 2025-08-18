"
Vóley: Samuel Guidi debutó con triunfo y Argentina celebra en Paraguay

El joven sanjuanino Samuel Guidi tuvo un debut soñado en los Juegos Panamericanos Junior: Argentina venció a Cuba 3-2 en un partido vibrante de vóley masculino, que se definió en el tie-break. El aporte de Guidi y la actuación ofensiva de Pablo Denis fueron clave para el primer triunfo albiceleste en Paraguay.

El sanjuanino Samuel Guidi vivió su estreno internacional con la Selección Argentina de vóley masculino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y lo hizo con victoria: el equipo venció a Cuba por 3-2 en un encuentro que se definió en el tie-break.

El debut de la albiceleste fue intenso y reñido, con parciales de 25-21, 26-24, 21-25, 23-25 y 16-14. La victoria marcó un comienzo alentador para Argentina, que mostró carácter y logró quedarse con el primer partido en suelo paraguayo.

Pablo Denis se destacó como la gran figura ofensiva, convirtiéndose en el máximo anotador con 29 puntos. Sin embargo, la contribución de jóvenes talentos como Samuel Guidi brindó el empuje necesario para imponerse en un final ajustado y sellar un debut memorable.

Tras este triunfo, Argentina apunta alto en el torneo. El próximo desafío será ante Brasil, este lunes 18 a las 17:30 horas, en un clásico sudamericano que promete emoción y un gran espectáculo para los aficionados.

