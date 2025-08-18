Vóley: Samuel Guidi debutó con triunfo y Argentina celebra en Paraguay

El debut de la albiceleste fue intenso y reñido, con parciales de 25-21, 26-24, 21-25, 23-25 y 16-14. La victoria marcó un comienzo alentador para Argentina, que mostró carácter y logró quedarse con el primer partido en suelo paraguayo.

Pablo Denis se destacó como la gran figura ofensiva, convirtiéndose en el máximo anotador con 29 puntos. Sin embargo, la contribución de jóvenes talentos como Samuel Guidi brindó el empuje necesario para imponerse en un final ajustado y sellar un debut memorable.