Boca no pudo con Platense en La Bombonera y hubo silbidos

A los 32' el paraguayo desbordó y metió un centro para el cabazazo de Lucas Janson y la atajó Matías Borgogno.

Las dos primeras llegadas de la segunda parte fueron del local. Antes del primer minuto, un error en la salida del mediocampista Maximiliano Amarfil dejó mano a mano a Janson que no pudo esquinar su remate y disparó a las manos de Borgogno.

Un minuto después, un pase filtrado del volante Williams Alarcón habilitó al delantero Miguel Merentiel, aunque su derechazo bajo y cruzado desde el costado del área se fue ancho.

El “Calamar” tuvo su única llegada del complemento a los 18 minutos, con un avance por izquierda del lateral Tomás Silva, quien, aunque tenía opciones de pase, buscó un remate desde el borde del área que se fue muy alto

Pero el local no podía marcar y había enojo en La Bombonera.

Boca no pudo ganar y cada vez es más cuestionado Claudio Úbeda en su puesto.

Lo que viene para Boca en el Torneo Apertura

Tras jugar con Platense, el Xeneize recibirá a Racing, por la sexta fecha del certamen local. El partido se jugará el viernes 20 de febrero a las 20.