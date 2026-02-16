Gallardo dio los convocados de River para el debut en la Copa Argentina

La formación del Millonario, sin embargo, está lejos de presentarse como confirmada. Gallardo mantiene dudas en todas las líneas. Matías Viña entrará por Acuña, mientras que Fabricio Bustos podría reemplazar a Gonzalo Montiel. Lucas Martínez Quarta estará de arranque, pero no está definido su compañero en la zaga: Paulo Díaz corre con ventaja ante Lautaro River.

En el mediocampo reaparecerá Fausto Vera tras su expulsión contra Tigre y, en principio, estará acompañado de Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero.

En la delantera, tres jugadores se pelean por dos lugares: Facundo Colidio, Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

Ante Ciudad de Bolívar, River tendrá una oportunidad para dejar atrás las dos derrotas consecutivas que sufrió en el Torneo Apertura (ante Tigre y Argentinos Juniors).

Cuándo juega River vs Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

El partido por los 32avos de final se disputará el martes 17 de febrero a las 22 en el estadio La Pedrera de San Luis, con transmisión de TyC Sports.