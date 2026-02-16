River enfrentará este martes a Ciudad de Bolívar en su debut en la edición 2026 de la Copa Argentina. Será un partido clave no solo por las aspiraciones que el Millonario tiene el torneo, sino porque el equipo atraviesa un mal momento y un resultado adverso comprometerá el ciclo del entrenador Marcelo Gallardo. Este lunes se conoció la lista de convocados para el encuentro, con una ausencia de último momento que llamó la atención.
Gallardo dio los convocados de River para el debut en la Copa Argentina
El Millonario enfrentará el martes a Ciudad de Bolívar y buscará dejar atrás las dos derrotas consecutivas que arrastra en el Torneo Apertura.