Perú suma otro presidente destituido: el Congreso sacó a José Jerí del poder

La decisión se basó en investigaciones abiertas contra Jerí durante su breve mandato de cuatro meses. Entre los principales cuestionamientos figuran:

Reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado.

Presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias.

Encuentros previos con estas personas en el Palacio de Gobierno.

El Legislativo consideró que estos hechos comprometían la transparencia y la legitimidad del Gobierno interino.

La reciente destitución de José Jerí volvió a poner en evidencia una realidad que se repite en Perú desde hace más de dos décadas: casi todos sus presidentes terminaron envueltos en causas judiciales, escándalos políticos o procesos de destitución.

Desde el inicio del siglo XXI, el país atraviesa una inestabilidad crónica, marcada por denuncias de corrupción, abusos de poder, violaciones a los derechos humanos y una profunda desconfianza social hacia la dirigencia. Lo que en otros contextos serían casos aislados, en Perú se transformaron en una constante.

El punto de partida de esta cadena fue el gobierno de Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por secuestros y crímenes de lesa humanidad vinculados a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Aunque fue indultado en 2023 por razones humanitarias, su figura quedó como símbolo de autoritarismo y corrupción.

Años después, Alejandro Toledo enfrentó una de las causas más resonantes vinculadas al escándalo Odebrecht. Fue condenado en 2024 por recibir sobornos a cambio de obras públicas y actualmente cumple su pena en el penal de Barbadillo, tras ser extraditado desde Estados Unidos.

El caso de Alan García marcó uno de los episodios más dramáticos de la política peruana. Investigado por presuntas coimas en contratos del Metro de Lima, se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido, en medio de un clima de fuerte tensión institucional.

La seguidilla continuó con Ollanta Humala, condenado en 2025 por lavado de activos tras comprobarse el ingreso ilegal de fondos para sus campañas electorales. Actualmente cumple su condena en prisión.

En tanto, Pedro Pablo Kuczynski quedó bajo arresto domiciliario desde 2019 por presuntos pagos irregulares de Odebrecht a su empresa cuando era funcionario. La Fiscalía solicitó una pena de hasta 35 años de cárcel.

A su vez, Martín Vizcarra enfrenta un juicio oral desde 2024 por coimas recibidas durante su etapa como gobernador regional. La causa sigue abierta y podría derivar en una dura condena.

Otro caso emblemático es el de Pedro Castillo, detenido tras intentar disolver el Congreso en 2022. Está acusado de rebelión y abuso de autoridad, y permanece en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Más recientemente, Dina Boluarte fue investigada por presuntos regalos de lujo no declarados y por las muertes ocurridas durante las protestas sociales. En octubre de 2025 fue destituida por “incapacidad moral”, tras perder el respaldo parlamentario.

El último capítulo es el de José Jerí, quien asumió de manera interina y fue desplazado luego de que se conocieran reuniones encubiertas con empresarios contratistas del Estado y presuntas irregularidades en contrataciones públicas. En pocos meses, su gestión quedó bajo sospecha y terminó abruptamente.