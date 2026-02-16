"
Valle Fértil

Emiliano Alaniz se consagró campeón del Safari tras las Sierras 2026

Con un Skoda Fabia y navegado por Matías Ramos, el piloto sanjuanino se quedó con la competencia en Valle Fértil.

El Safari tras las Sierras de autos 2026 se disputó con la organización de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas), la fiscalización de Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo (FSAD), y el apoyo del Gobierno de San Juan.

La competencia, que contó con la presencia de 208 participantes en 17 categorías distintas, lo tuvo como ganador en la general al sanjuanino Emiliano Alaniz, con un Skoda Fabia del equipo cordobés KS y la navegación en su butaca derecha del puntano Matías Ramos, compañero de auto de Gastón Pasten en el Rally Argentino. Gran marco de público, con 30.000 espectadores, acompañaron la actividad tanto de sábado, con dos prime, como de domingo, con un prime. La primera etapa fue ganada por el binomio que se adjudicó la carrera final, mientras que la segunda etapa quedó en manos de Villa-Díaz.

La competencia tuvo la particularidad que se extremaron medidas de seguridad para los pilotos y navegantes (incluido control de alcoholemia), así como también la revisión de los autos, y la integridad física del público.

Acompañaron el evento el gobernador Marcelo Orrego, Guido Romero, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, autoridades de la Secretaría de Deporte, como su secretario Pablo Tabachnik, y de la Agencia Deporte San Juan, con su presidente Pablo Aubone, entre otras.

PODIO DE LA GENERAL Y CADA CATEGORÍA (TRES PRIMEROS)

General

1) Emiliano Alaniz - Matías Ramos 37:08.26

2) Leandro Rodríguez - Martín Aguero 37:46.06

3) Ignacio Vila - Gonzalo Díaz 38:04.57

B 1000

1) Jorge Cortez - Miguel Sánchez 54:12.86

2) Juan Salvá - Jesús Rodríguez 54:19.16

3) Nicolás Molina - Guillermo Doña 55:26.56

C

1) Federico Robledo - Vanina Martínez 55:41.45

C Plus

1) Lucas Ponce - Guillermo Castro 57:27.74

2) Ricardo Aciar - Sergio Aciar 58:40.34

3) Franco Zárate - Fernando Castro 4:21:49.33

D Plus

1) Emanuel Ávila - Erik Farías 50:09.48

2) Federico Doña - Fernando Riofrío 51:42.92

3) Juan Chersich - Matías González 1:08:15.19

D Especial

1) Federico Saldívar - Maximiliano 48:37.71

2) Gastón Arnau - Josué Mercado 48:42.99

3) Sebas Garay - Rosier Garay 49:52.52

RC5 8v

1) Martín Claros - Luciano Almonacid 48:16.84

2) Pablo Aribe - Alfredo Graffigna 48:31.84

3) Maximiliano Cáceres - Fabricio 49:29.10

RC5 16v

1) Héctor González - Florencia González 49:29.15

2) Santiago Gambetta - Maximiliano Vergara 52:18.65

3) Lucas Aballay - Mauro 1:03:31.55

E

1) Antonio López - Kevin Quintero 47:44.27

2) Santiago García - Emanuel Bobadilla 47:53.63

3) Jesús Ruiz - Federico Fosco 50:09.71

G

1) Leandro Quiroga - Matías González 55:23.74

2) Diego Riveros - Jeremías Riveros 1:03:50.23

3) Juan Carlos Amarfil - Néstor González 1:33:13.90

Jeep Libres

1) Miguel Bonilla - Carla Muñoz 47:40.22

2) Antonio Pantano - Alejo Pantano 52:47.91

3) José Luis Silva 53:39.56

Fuerza Libre

1) Lino Sisterna Jr - Lucas Maggio 43:01.73

2) Carlos Arévalo - Ariel Ramírez 57:46.58

4x4

1) Federico Battezzati- Lucas 44:56.43

2) Francisco Sánchez - Ricardo 44:58.54

3) Mauricio Manresa - Jorge 45:11.07

Integrales

1) Emiliano Alaniz 37:08.26

2) Leandro Rodríguez 37:46.06

16 UTV Aspirados

1) Leonardo Rubiño 42:08.68

2) Federico Pelleriti 43:24.98

3) Carlos Turón 44:01.14

UTV Turbo

1) Ignacio Villa - Gonzalo Díaz 38:04.57

2) Leonardo Rodríguez 41:45.81

3) Pablo Rubiño - Carlos Bernardini 43:56.37

A Libres

1) Fabricio Oro - Lautaro Sánchez 54:02.59

D

1) Erick Castro 53.28.97

2) Pablo Bravo - Camel Jalif 53:55.12

3) Javier Más - Diego Más 56.19.50

