Emiliano Alaniz se consagró campeón del Safari tras las Sierras 2026

La competencia, que contó con la presencia de 208 participantes en 17 categorías distintas, lo tuvo como ganador en la general al sanjuanino Emiliano Alaniz, con un Skoda Fabia del equipo cordobés KS y la navegación en su butaca derecha del puntano Matías Ramos, compañero de auto de Gastón Pasten en el Rally Argentino. Gran marco de público, con 30.000 espectadores, acompañaron la actividad tanto de sábado, con dos prime, como de domingo, con un prime. La primera etapa fue ganada por el binomio que se adjudicó la carrera final, mientras que la segunda etapa quedó en manos de Villa-Díaz.

La competencia tuvo la particularidad que se extremaron medidas de seguridad para los pilotos y navegantes (incluido control de alcoholemia), así como también la revisión de los autos, y la integridad física del público.