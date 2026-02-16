Emiliano Alaniz se consagró campeón del Safari tras las Sierras 2026

Acompañaron el evento el gobernador Marcelo Orrego, Guido Romero, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, autoridades de la Secretaría de Deporte, como su secretario Pablo Tabachnik, y de la Agencia Deporte San Juan, con su presidente Pablo Aubone, entre otras.
PODIO DE LA GENERAL Y CADA CATEGORÍA (TRES PRIMEROS)
General
1) Emiliano Alaniz - Matías Ramos 37:08.26
2) Leandro Rodríguez - Martín Aguero 37:46.06
3) Ignacio Vila - Gonzalo Díaz 38:04.57
B 1000
1) Jorge Cortez - Miguel Sánchez 54:12.86
2) Juan Salvá - Jesús Rodríguez 54:19.16
3) Nicolás Molina - Guillermo Doña 55:26.56
C
1) Federico Robledo - Vanina Martínez 55:41.45
C Plus
1) Lucas Ponce - Guillermo Castro 57:27.74
2) Ricardo Aciar - Sergio Aciar 58:40.34
3) Franco Zárate - Fernando Castro 4:21:49.33
D Plus
1) Emanuel Ávila - Erik Farías 50:09.48
2) Federico Doña - Fernando Riofrío 51:42.92
3) Juan Chersich - Matías González 1:08:15.19
D Especial
1) Federico Saldívar - Maximiliano 48:37.71
2) Gastón Arnau - Josué Mercado 48:42.99
3) Sebas Garay - Rosier Garay 49:52.52
RC5 8v
1) Martín Claros - Luciano Almonacid 48:16.84
2) Pablo Aribe - Alfredo Graffigna 48:31.84
3) Maximiliano Cáceres - Fabricio 49:29.10
RC5 16v
1) Héctor González - Florencia González 49:29.15
2) Santiago Gambetta - Maximiliano Vergara 52:18.65
3) Lucas Aballay - Mauro 1:03:31.55
E
1) Antonio López - Kevin Quintero 47:44.27
2) Santiago García - Emanuel Bobadilla 47:53.63
3) Jesús Ruiz - Federico Fosco 50:09.71
G
1) Leandro Quiroga - Matías González 55:23.74
2) Diego Riveros - Jeremías Riveros 1:03:50.23
3) Juan Carlos Amarfil - Néstor González 1:33:13.90
Jeep Libres
1) Miguel Bonilla - Carla Muñoz 47:40.22
2) Antonio Pantano - Alejo Pantano 52:47.91
3) José Luis Silva 53:39.56
Fuerza Libre
1) Lino Sisterna Jr - Lucas Maggio 43:01.73
2) Carlos Arévalo - Ariel Ramírez 57:46.58
4x4
1) Federico Battezzati- Lucas 44:56.43
2) Francisco Sánchez - Ricardo 44:58.54
3) Mauricio Manresa - Jorge 45:11.07
Integrales
1) Emiliano Alaniz 37:08.26
2) Leandro Rodríguez 37:46.06
16 UTV Aspirados
1) Leonardo Rubiño 42:08.68
2) Federico Pelleriti 43:24.98
3) Carlos Turón 44:01.14
UTV Turbo
1) Ignacio Villa - Gonzalo Díaz 38:04.57
2) Leonardo Rodríguez 41:45.81
3) Pablo Rubiño - Carlos Bernardini 43:56.37
A Libres
1) Fabricio Oro - Lautaro Sánchez 54:02.59
D
1) Erick Castro 53.28.97
2) Pablo Bravo - Camel Jalif 53:55.12
3) Javier Más - Diego Más 56.19.50