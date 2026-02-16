Un futbolista de la Selección se lesionó y genera preocupación antes de la Finalissima

“Nico González sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club“, expresa el comunicado oficial del equipo español en su página web.

El mismo informe no especifica la posible fecha de vuelta a las canchas: “Realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".

Sin embargo, este tipo de dolencias suelen requerir al menos 21 días de rehabilitación. Aunque los plazos le darían para llegar a la Finalissima, la preocupación será determinar si puede recuperar el ritmo futbolístico necesario para estar en un duelo de alta jerarquía e intensidad.

La baja de González también le preocupa a Diego Simeone, ya que debe afrontar duelos claves en la temporada con el Atlético Madrid: la vuelta ante Barcelona por Copa del Rey, los Playoffs ante el Brujas por Champions League y tres partidos de La Liga española.

Las otras tres preocupaciones de Lionel Scaloni pensando en la Finalissima y en el Mundial 2026

Una de las bajas confirmadas para la Finalissima -y prácticamente para el Mundial también- es la de Juan Foyth, que sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Lo operaron y tendrá más de seis meses de recuperación.

Giovani Lo Celso se cree que no llegará a la Finalissima ya que tiene una compleja lesión muscular en el muslo derecho.

Por último, Nicolás Tagliafico, futbolista clave para Lionel Scaloni, sufrió un esguince de tobillo a fines del mes de enero y todavía es una incógnita su vuelta a las canchas en Francia.