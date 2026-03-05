River se aparta del Comité Ejecutivo de la AFA: reclama cambios en su funcionamiento
El "Millonario" anunció que no participará de las reuniones del órgano directivo hasta que existan “garantías procedimentales” en la toma de decisiones.
River Plate anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta que se modifiquen los mecanismos de funcionamiento de ese organismo. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial difundido por la institución en redes sociales, donde expresó su desacuerdo con la dinámica actual de toma de decisiones dentro del órgano que conduce el fútbol argentino.
“Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino”, comienza el documento difundido por la institución que preside Stefano Di Carlo, en el que también se remarca la postura histórica del club sobre la organización del fútbol en el país.
En el texto, River recordó que desde hace más de una década sostiene una posición clara respecto del modelo de competencia. “Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país”, señala el comunicado, donde además se destaca la propuesta del club de consolidar un torneo de 20 equipos acompañado por un esquema de generación de recursos que permita el crecimiento de todas las instituciones.
La entidad de Núñez también reafirmó su postura institucional respecto del modelo organizativo del deporte argentino. “River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”, sostiene el documento, en el que además se reconoce el rol de la AFA “en la defensa del régimen de aportes previsionales”.
El principal cuestionamiento, sin embargo, apunta al funcionamiento del Comité Ejecutivo. “River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones”, señala el texto. Sin embargo, el club advierte que “en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”, lo que motivó la determinación de apartarse de las reuniones.
Desde la institución también remarcaron que los debates vinculados al futuro del fútbol argentino deberían realizarse bajo mecanismos formales y previsibles. “Las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes”, afirma el comunicado.
El posicionamiento de River se produce en un contexto de tensión dentro del fútbol argentino. En los últimos días, la AFA y los clubes de la Liga Profesional resolvieron suspender la novena fecha del Torneo Apertura 2026 entre el 5 y el 8 de marzo, en repudio a una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que derivó en una investigación judicial contra autoridades de la entidad.
La causa tiene como principales investigados al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, quienes fueron citados a declaración indagatoria por el presunto delito de omisión en el pago de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados. Según la denuncia, el monto bajo investigación supera los $19.300 millones entre retenciones impositivas y aportes previsionales que no habrían sido ingresados al fisco. Mientras tanto, River dejó clara su postura: no volverá a participar de las reuniones del Comité Ejecutivo hasta que se modifique el funcionamiento del organismo.