Chacho Coudet fue presentado en River: "Me gusta el lío y para eso estamos"

En la misma línea, remarcó su idea futbolística y el objetivo que buscará imprimirle al equipo: “Quiero un equipo protagonista cómo lo pide la historia de este club y cómo lo intento hacer siempre más allá de las herramientas que tenga. Trataremos de arrancar de la mejor manera y de contagiarnos, no es una situación fácil se fue el entrenador más ganador de la historia del club. Me comuniqué con él y le agradezco sus palabras porque me hicieron muy bien”.

Chacho Coudet habló sobre la necesidad de que River sea campeón

"Este club exige mucho pero tenemos que arrancar de cero todos juntos. Se lo que conlleva estar en este lugar y hay que ganar campeonato, no necesito ningún tipo de cobertura ni esquivar ningun tipo de responsabilidad, estar acá en River es así", expresó ante la pregunta de la exigencia que tiene el club.

De esta manera, Coudet puso en marcha un nuevo ciclo en River, con contrato firmado hasta diciembre de 2027 y el desafío de sostener el protagonismo que exige la historia del club y que buscará recuperar luego de un flojo ciclo de Marcelo Gallardo.